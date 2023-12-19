صحيفة لبنانية: بالرغم من انسداد الأفق رئيس الموساد يجري مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية حول مستقبل قطاع غزة

إسرائيل تريد الاحتفاظ بقوات في القطاع لمنع حماس من استعادة بناء قوتها لكن مصر تدعي أن "إعادة تأهيل حماس غير ممكن في ظل الحصار المفروض على غزة" وتعتبر الموقف الإسرائيلي محاولة لعرقلة أي اتفاق مستقبلي

أجرى مسؤولون مصريون مؤخرا اتصالات مع إسرائيل ترمي إلى التباحث في مصير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي اندلعت غداة هجوم حماس في 7 أكتوبر بعنوان تقويض سلطة حماس السياسية والعسكرية في القطاع بحيث لا تعود غزة مجددا لتشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة الأخبار، الثلاثاء، فقد رفضت مصر أن تكثف السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع لحين التوصل الى اتفاق يسمح للسلطة الفلسطينية بدخول القطاع وإدارة شؤونه. وينسجم هذا الأمر مع مطالب حماس بانسحاب القوات البرية الإسرائيلية ووقف الغارات الجوية على غزة ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية فيما تواصل إسرائيل التمسك برفض فكرة الانسحاب الكامل.

وجاء في واينت أن إسرائيل ترغب في الاحتفاظ بقوات في القطاع لمنع حماس من استعادة بناء قوتها لكن مصر تدعي أن "إعادة تأهيل حماس غير ممكن في ظل الحصار المفروض على غزة" وتعتبر الموقف الإسرائيلي محاولة لعرقلة أي اتفاق مستقبلي ومن المقرر أن يعقد رئيس المخابرات المصرية عباس كمال اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع رئيس الموساد ديدي برنيع لبحث الأمر بمزيد من التفصيل وسط تقديرات بأنه مع تقدم الاجتماعات، سيكون من الممكن الاقتراب من اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق جديد بشأن السجناء".

وفي تصريح لموقع "العربي الجديد" كشف مصدر مصري أن "المسؤولين في القاهرة بالتنسيق مع الدوحة، أبلغوا مسؤولين في الإدارة الأميركية، بصعوبة إبرام اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، طالما لم ينص على وقف فوري لإطلاق النار، وشددت الفصائل المقاتلة إلى جانب حماس على قرارها بعدم المشاركة في أي مفاوضات تحت القصف".