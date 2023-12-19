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تخيير حزب الله بين الصفقة السياسية والحرب – سيناريو واقعي أم خيال؟

i24NEWS
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منظر عام لبلدة مسغاف عام شمال إسرائيل المحاذية للحدود مع لبنان
AFP / JALAA MAREYمنظر عام لبلدة مسغاف عام شمال إسرائيل المحاذية للحدود مع لبنان

يتردد صدى الاجتماعات التي عقدت بين فرنسا من جهة وبين الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا من جهة ثانية وسط آمال فرنسية بأن تتمكن من إقناع بيروت بحمل حزب الله على الانسحاب إلى شمال الليطاني

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية الثلاثاء إن تخيير حزب الله بين صفقة سياسية تضع حدا للتصعيد المتواصل منذ أكثر من 70 يوما على الحدود الإسرائيلية الشمالية وبين حرب مدمرة لا يتخطى كونه خيالا فرنسيا إسرائيليا. ويتردد صدى الاجتماعات التي عقدت بين فرنسا من جهة وبين الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا من جهة ثانية وسط آمال فرنسية بأن تتمكن من إقناع بيروت بحمل حزب الله على الانسحاب إلى شمال الليطاني.

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ووفقا للنشر في موقع الأخبار فقد عقدت اجتماعات على المحور الفرنسي الإسرائيلي بين وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات للبحث في الملف اللبناني وتم الكشف عن اطلاع الفرنسيين على خطط أعدها الجانب الإسرائيلي لضرب حزب الله قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر. وأبلغ الوفد الإسرائيلي الجانب الفرنسي بنفاذ صبره حيال تنامي قدرة حزب الله القتالية والعسكرية وأنشطته الخطيرة التي تشتمل على تدريب مقاتلين فلسطينيين في لبنان.

وتم التطرق إلى جملة من الحلول من بينها إقامة منطقة عازلة وخالية من المسلحين تمتد حتى نهر الليطاني فضلا عن اقتراح قيام تحالف أمريكي فرنسي إسرائيلي لمعالجة الأزمة الحدودية يستبدل قوات اليونيفيل التي فقدت إسرائيل الثقة فيها. كما أثير موضوع تعزيز قدرات الجيش اللبناني ونشره في الجنوب بإشارف التحالف الثلاثي بين إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا.

Anwar AMRO / AFP
Anwar AMRO / AFPوزيرة الخارجية الفرنسية في لبنان 18 كانون الأول 2023

يذكر أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أوضحت أنها على استعداد لخوض حرب في لبنان ضد حزب الله على ضوء الانتهاكات المتواصلة منذ الثامن من أكتوبر، حيث قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تقترب أكثر وأكثر من حرب شاملة مع منظمة حزب الله،

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الإنجليزية جوناثان كونكريكوس، خلال حديثه مع صحافيين إن حزب الله أطلق "أكثر من 1000 نوع مختلف من الذخيرة والصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار وقذائف الهاون وغيرها على إسرائيل منذ 8 أكتوبر، بعد يوم من هجوم حماس المفاجئ ضد إسرائيل". 

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