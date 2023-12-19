غالانت يتوعد قادة حماس، وهل اقترب الجيش الإسرائيلي من مكان السنوار؟

وزير الأمن الإسرائيلي يتوعد بالوصول الى قادة حماس وان الحرب لن تتوقف بدون تحقيق ذلك

أفادت القناة الإسرائيلية "13" أن عناصر الجيش الإسرائيلي وصلوا الى المكان الذي كان يمكث فيه قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، قبل وقت قصير من مغادرته المكان. ووفقا لمسؤولين يركز الجيش الإسرائيلي نشاطه جنوب قطاع غزة عموما، في خانيونس على وجه التحديد، للوصول الى قيادة حماس، ومؤخرا حصل تقدم إيجابي بعمليات المطاردة الجارية.

قادت عملية مطاردة السنوار الى استنتاج مسؤولي الأمن في إسرائيل بأنه يتحرك طيلة الوقت ولا يختبأ بمكان واحد. إضافة لذلك، وصل الجيش الإسرائيلي الى أماكن اختبأ فيها محمد ضيف أيضا والذي يشكل أيضا هدفا رئيسيا للقضاء عليه.

وتطرق وزير الأمن الإسرائيلي اليوم الى مطاردة قادة حماس خلال جولة قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة ، بمرافقة عدد من القادة العسكريين وقال "في جنوب غزة تحولت خانيونس لعاصمة الإرهاب الجديدة" وتابع :" حتى نصل الى أهدافنا لن نترك هذا المكان، حتى نأتي بقادة المنظمة المجرمة حماس الى المكان الذي يستحقونه- إما للمقبرة أو للسجن".