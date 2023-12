شبكة "إن بي سي" ترجح أن حماس لم تحتجز المختطفة الإسرائيلية نوعا أرغاماني

بعد مرور أكثر من شهرين على اختطاف نوعا أرغاماني في غزة، لا يزال وضعها غير واضح. وأصبح فيديو اختطافها، خلال حفل نوفا في ريم، والذي يظهر على دراجة نارية وهي تهرب باتجاه قطاع غزة، رمزا لهجمات 7 أكتوبر. إلا أن قناة NBC الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، أنه من المحتمل ألا تكون نوا أرغاماني معتقلة لدى حماس. وبحسب القناة الإسرائيلية N12، فقد ظهرت معلومات متضاربة، لأن رهينتين تم إطلاق سراحهما من غزة أفادا برؤيتهما هناك، مما يثير الشكوك حول تأكيدات NBC.

ويظهر مقطع فيديو تم نشره في 8 أكتوبر/تشرين الأول، أرغاماني في غزة، وهي جالسة على كرسي وتشرب الماء، مما يزيد من تعقيد القضية.

وكانت "إن بي سي" قد نشرت في السابق معلومات غير منشورة تشير إلى أن "أرجماني" لم تتم اختطافها من قبل حماس، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك من قبل مدنيين في غزة عبروا الحدود إلى إسرائيل في الساعات الأولى من الهجوم.

وقالت القناة الأمريكية إن هذا قد يفسر سبب عدم إطلاق سراحها خلال وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني.