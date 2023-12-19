تقرير: هنية في القاهرة الخميس لمناقشة وقف إطلاق نار، وتقدم نحو إبرام صفقة تبادل

القناة الإسرائيلية "13" تقول إن إسرائيل تطالب بأن تشمل الصفقة الإنسانية التي تحركها مرضى وجرحى ومرضى يعانون أمراضا مزمنة ليسوا كبار ا في السن

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مساء اليوم أن وفدا لحماس من المرتقب ان يزور القاهرة الخميس وسيرأسها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وذكر التقرير ان البعثة برئاسته ستجتمع مع رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، وافيد أن كلا الجانبين سيناقشان مسألتين مركزيتين :التهدئة وصفقة تبادل أسرى.

وتطرقت القناة "13" الى اتصالات لابرام صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس وذكرت أن إسرائيل تطالب بأن تشمل الصفقة الإنسانية التي تحركها أيضا مرضى وجرحى ومرضى يعانون أمراضا مزمنة ليسوا كبارا في السن، وذلك إضافة الى النساء والرجال من كبار السن الذي يحب ان تشملهم الصفقة.

وسيتم تحديد المفاتيح لأيام الهدنة والإفراج عن المسلحين ستحدد مجددا، وقال مسؤول إسرائيلي مشارك بالمفاوضات للقناة "13" إنه "يوجد احتمال بأن يكون المقابل الذي ستدفعه إسرائيل أكبر من الصفقة السابقة"، أي انه لن يكون حديث عن الافراج بيوم هدنة عن عشرة مختطفين أو الافراج عن ثلاثة اسرى عن كل مختطف إسرائيلي يتم الافراج عنه. مفاتيح الصفقة ستكون باتجاه أن إسرائيل ستدفع أكثر- وعلى هذا بالضبط ما يتم مناقشته الآن في اللقاءات مع الوسطاء. بالإضافة إلى ذلك، هناك استعداد في إسرائيل للنظر في إطلاق الإفراج عن الأسرى ممن يقضون عقوبات كبيرة بالسجن".

ويقولون في إسرائيل إنه من المتوقع إجراء اجتماعات إضافية للمفاوضين- رئيس الموساد ددي برنياع والجنرال نيتسان الون- مع الوسطاء، مع الوسطاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يكون التفاهم هو أنهم ذاهبون إلى مفاوضات طويلة، وبأسعار صعبة.