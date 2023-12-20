إسرائيل تكتشف معلومات مثيرة وصادمة عن حالة محمد ضيف الصحية، فما هي؟

معلومات استخباراتية جديدة اعتمدت على فيديوهات لمحمد ضيف كشفت عن حالته الصحية بصورة فاجئت إسرائيل

كشفت معلومات استخباراتية جديدة أن الحالة الصحية للقائد العام لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس ) محمد ضيف والذي تطارده إسرائيل منذ سنوات ليس كما كانت تعتقد إسرائيل طيلة سنوات طويلة واتضح لها أنه يتمتع بحالة صحية جيدة على عكس ما كان متداولا ومعروفا، وكشفت هذه الحقائق من خلال معلومات استخباراتية اعتمدت على عدد من الفيديوهات التقطت له خلال الفترة الأخيرة .

ووفقا لما ورد في موقع "والا" يظهر ضيف في أحد الفيديوهات وهو يمشي على قدميه، مع عرج طفيف. وفي شريط آخر يجلس بمكان آخر. وتظهر الفيديوهات أن حالة ضيف الصحية أفضل بكثير مما كانت تقدره إسرائيل، وذلك بعد سلسلة طويلة من الهجمات ومحاولات القضاء عليه، حتى أنه أصيب في بعضها. ويظهر ضيف أنه قادر على السير بقواه الذاتية ولا يستعين بكرسي متحرك، كما أنه قادر على تحريك يديه.

ونجا ضيف من سبعة محاولات اغتيال على مدار سنوات طويلة، وأصيب بأربع منها، وحتى أنه أصيب بقسم من المحاولات بصورة خطيرة وشفي بعدها. حقيقة أن ضيف على قيد الحياة، ويتحرك بصورة جيدة نسبيا وقادر على المشي بقواه الذاتية ويظهر استقلالا وظيفيًا جسديًا، تتعارض تمامًا مع التقييمات الاستخباراتية المفصلة في قضيته في السنوات الأخيرة.

حتى اكتشاف مقاطع الفيديو هذه، عاشت إسرائيل مع معرفة أن ضيف موجود تحت الرعاية التمريضية، ويتنقل في سيارات الإسعاف، ويستخدم الكراسي المتحركة ويعاني من صعوبات وظيفية كثيرة.