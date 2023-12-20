وقال السفير مايكل إن كلا من الوسطاء القطريين والعملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي يضغطون على حماس باتجاه المفاوضات.

في أعقاب تقارير أفادت بأن إسرائيل مستعدة لهدنة لمدة أسبوع مع حماس مقابل إطلاق سراح الرهائن، كما صرح الرئيس الإسرائيلي وكرره سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، الذي أكد أن حماس رفضوا حتى الآن صفقة أخرى.

وقال السفير مايكل إن كلا من الوسطاء القطريين والعملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي يضغطون على حماس باتجاه المفاوضات.

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