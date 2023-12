المبعوث الإسرائيلي : الأمين العام للأمم المتحدة شاهد فيلما عن فظائع حماس، ويأمل أن يغير موقفه

أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس شاهد فيلمًا مدته 47 دقيقة للجيش الإسرائيلي عن فظائع حماس والذي تم عرضه كجزء من حملة القدس للحصول على الدعم الدولي.

ويقول إردان إن غوتيريش وصفها بأنها “الإنسانية في أسوأ حالاتها”.

وكتب: “الآن سنرى ما إذا كانت تصريحاته العلنية ستتغير وما إذا كان يفهم حقًا مهمة إسرائيل المتمثلة في القضاء على هذا الشر من على وجه الأرض وإعادة الرهائن إلى الوطن”. "لو التزمت الأمم المتحدة بمبادئها التأسيسية، لسمعنا ذلك في اليوم الأول من الحرب".