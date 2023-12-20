التغطية متواصلة| إسرائيل مستعدة لهدنة لإطلاق سراح الرهائن وحماس ترفض بحسب المبعوث
وقال السفير مايكل إن كلا من الوسطاء القطريين والعملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي يضغطون على حماس باتجاه المفاوضات.
في أعقاب تقارير أفادت بأن إسرائيل مستعدة لهدنة لمدة أسبوع مع حماس مقابل إطلاق سراح الرهائن، كما صرح الرئيس الإسرائيلي وكرره سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، الذي أكد أن حماس رفضوا حتى الآن صفقة أخرى.
وقال السفير مايكل إن كلا من الوسطاء القطريين والعملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي يضغطون على حماس باتجاه المفاوضات.
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السفير لدى الولايات المتحدة يقول إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال لإخراج الرهائن
قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، بحسب تقارير CNN.
لكن هرتسوغ أكد أيضًا للقناة أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك اتفاق، مشيرًا إلى مطالب حماس الأوسع مما كانت عليه في الهدنة الأخيرة.
وأضاف: "كانوا يأملون في وقف دائم لإطلاق النار، لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، بالإضافة إلى الضغط من القطريين، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق، لكن من السابق لأوانه في هذه المرحلة". نقلا عن الشبكة الأمريكية.
المبعوث الإسرائيلي : الأمين العام للأمم المتحدة شاهد فيلما عن فظائع حماس، ويأمل أن يغير موقفه
أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس شاهد فيلمًا مدته 47 دقيقة للجيش الإسرائيلي عن فظائع حماس والذي تم عرضه كجزء من حملة القدس للحصول على الدعم الدولي.
ويقول إردان إن غوتيريش وصفها بأنها “الإنسانية في أسوأ حالاتها”.
وكتب: “الآن سنرى ما إذا كانت تصريحاته العلنية ستتغير وما إذا كان يفهم حقًا مهمة إسرائيل المتمثلة في القضاء على هذا الشر من على وجه الأرض وإعادة الرهائن إلى الوطن”. "لو التزمت الأمم المتحدة بمبادئها التأسيسية، لسمعنا ذلك في اليوم الأول من الحرب".
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط آخر خلال القتال في غزة؛ وحصيلة العمليات الأرضية تصل إلى 133
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي آخر خلال القتال ضد مسلحي حماس في جنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في الهجوم البري الإسرائيلي إلى 133.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية يلتقي وزير الخارجية الإيراني في قطر قبل مغادرته إلى مصر
قبل مغادرته إلى مصر لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
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