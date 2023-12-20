الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي آخر وحصيلة قتلى العملية البرية في غزة تصل إلى 133

أكد الجيش أن أحد جنود المشاة في كتيبة روتم التابعة للواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب غزة وتم نقله إلى المستشفى

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي آخر خلال القتال ضد مسلحي حماس في جنوب قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 133.

وقتل الجندي يُدعى (احتياط) ليئور سيفان، 32 عاماً، من بيت شيمش، ضابط في الكتيبة 363 التابعة للواء هرئيل.

وأكد الجيش أن أحد جنود المشاة في كتيبة روتم التابعة للواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب غزة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.