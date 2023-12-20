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شرطة إسرائيل تدرس تزوبد مروحياتها بصواريخ أرض جو، لماذا؟

i24NEWS
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هدمت القوات الإسرائيلية مركزًا للشرطة في سديروت كان يتحصن فيه عدد من مسلحي حماس.
هدمت القوات الإسرائيلية مركزًا للشرطة في سديروت كان يتحصن فيه عدد من مسلحي حماس. Chaim Goldberg/Flash90

وذكر تقرير سابق أنه تم تزويد كافة محطات الشرطة في إسرائيل بالرشاشات

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي طلب من المسؤولين عن الوحدة الجوية في الشرطة الإسرائيلية فحص إمكانية تجهيز المروحيات الشرطية بصواريخ أرض جو. 

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وتهدف هذه الخطوة الى تعزيز القوة النارية للشرطة كدرس من أحداث 7 أكتوبر واستجابة لسيناريوهات مستقبلية لتسلل خلايا مسلحة، وافيد مؤخرا انه في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، تم تزويد محطات الشرطة في أنحاء البلاد بالرشاشات. 

ويشارا الى أنه في بداية الحرب وصل مسلحو حماس الى مدينة سديروت وهاجموا محطة الشرطة في المدينة واندلعت هناك معارك شديدة أدت الى مقتل عدد كبير من عناصر الشرطة وهدم المحطة والمسلحون بداخلها.  

وقبل شهر طلب قائد الشرطة أن يتم نقل مسؤولية كافة البلدات الإسرائيلية الخاضعة لمسؤولية الجيش الى مسؤولية الشرطة، كجزء من الدروس بعد هجوم 7 أكتوبر، والمغزى الأبرز للخطوة مرتبط بالصفوف الاحتياطية داخل البلدات. وفي إطار هذا عرضت أمام نتنياهو رؤيا أمنية قومية جديدة أعدت كجزء من دروس الهجوم، ومفادها أن شرطة إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن بالداخل بكل المناطق الإسرائيلية من السياج الى الداخل، والجيش الإسرائيلي من السياج والى الخارج. إضافة لذلك ستحتاج الشرطة الى ميزانية إضافية وأدوات. كما عرض طلب آخر الى نتنياهو وهو إنشاء مجددا نظام البلدات في الشرطة العسكرية، وأحد التفسيرات للطلب هو أن الشرطة قادرة على الانتقال بسرعة من الروتين الى الطوارئ، ولديها معرفة أفضل بالمنطقة والمواطنين بالمناطق الحدودية. 

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