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مسؤول أمريكي: بعد هجوم 7 أكتوبر الشرق الأوسط يقترب أكثر من صراع إقليمي

i24NEWS
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الرئيس جو بايدن يلوح بعد حديثه خلال حفل استقبال للحانوكا في البيت الأبيض في 11 ديسمبر 2023 في واشنطن العاصمة.
الرئيس جو بايدن يلوح بعد حديثه خلال حفل استقبال للحانوكا في البيت الأبيض في 11 ديسمبر 2023 في واشنطن العاصمة.POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

المسؤول الأمريكي يقول خلال مقابلة خاصة إن الولايات المتحدة قلقة من عدد الضحايا في غزة

أشار بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع شبكة "بي بي اس " الامريكية الى استمرار الحرب التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر بين إسرائيل وحماس إن "الولايات المتحدة قلقة من عدد الضحايا المدنيين في غزة" وأضاف إن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب. 

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كما شدد أنه بعد الهجوم بداية شهر أكتوبر الأخير، الشرق الأوسط أصبح يقترب من صراع إقليمي أوسع . وفي الوقت نفسه، أكد على مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب الحالية ضد حماس. 

على الرغم من التقارير الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية والتي تفيد بأن إسرائيل قد أعربت بالفعل عن استعدادها لتعليق القتال لمدة أسبوعين وحتى الانسحاب من خطوط النار كجزء من صفقة تبادل أسرى مستقبلية، فإن المسؤولين في إسرائيل ليسوا مستعدين لتأكيد ذلك ويقولون بأنها أخبار زائفة. والأكثر من ذلك أن هناك استعداداً لتجديد الخطوط التي تم انتهاكها، وإطلاق سراح النساء والأطفال، والمضي قدماً في إطلاق سراح جميع المختطفين. ولن يتوقف القتال حتى يتم التوصل إلى مخطط جديد. 

 

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