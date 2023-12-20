مسؤول أمريكي: بعد هجوم 7 أكتوبر الشرق الأوسط يقترب أكثر من صراع إقليمي

المسؤول الأمريكي يقول خلال مقابلة خاصة إن الولايات المتحدة قلقة من عدد الضحايا في غزة

أشار بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع شبكة "بي بي اس " الامريكية الى استمرار الحرب التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر بين إسرائيل وحماس إن "الولايات المتحدة قلقة من عدد الضحايا المدنيين في غزة" وأضاف إن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب.

كما شدد أنه بعد الهجوم بداية شهر أكتوبر الأخير، الشرق الأوسط أصبح يقترب من صراع إقليمي أوسع . وفي الوقت نفسه، أكد على مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب الحالية ضد حماس.

على الرغم من التقارير الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية والتي تفيد بأن إسرائيل قد أعربت بالفعل عن استعدادها لتعليق القتال لمدة أسبوعين وحتى الانسحاب من خطوط النار كجزء من صفقة تبادل أسرى مستقبلية، فإن المسؤولين في إسرائيل ليسوا مستعدين لتأكيد ذلك ويقولون بأنها أخبار زائفة. والأكثر من ذلك أن هناك استعداداً لتجديد الخطوط التي تم انتهاكها، وإطلاق سراح النساء والأطفال، والمضي قدماً في إطلاق سراح جميع المختطفين. ولن يتوقف القتال حتى يتم التوصل إلى مخطط جديد.