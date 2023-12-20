الجيش الإسرائيلي يوجه الضربات للقدرات العملياتية لمنظومة حماس الجوية ويقضي على مسؤولين كبار

قامت مجموعة الاستخبارات بتكوين مئات الأهداف المختلفة في الساحة الجنوبية، من بينها مستودعات عسكرية وشقق اختباء وشقق عملياتية للتشكيل الجوي الرفيع المستوى التابع لحماس والتي تعرضت لهجوم من الجو

قام سلاح الجو الإسرائيلي بتسديد ضربات مؤكدة ضد مسؤولين كبار وعناصر في التشكيل الجوي لمنظمة حماس منذ بداية القتال ملحقا أضرارًا كبيرة بقدراته، وذلك بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط وحدات صواريخ أرض-جو صغيرة، ووحدات طائرات بدون طيار، ووحدات مظليين، قبل انطلاقها باتجاه القوات الإسرائيلية.

وتم منذ بدء القتال تدمير نظام كشف الطائرات الذي طورته حماس على مر السنين، والذي كان مخبأ داخل خزانات المياه الموضوعة على أسطح المنازل في قطاع غزة، بهدف تحديد وتتبع طائرات الجيش الإسرائيلي. وبذلك، حرم سلاح الجو، بالتعاون مع شعبة المخابرات والشاباك، حماس من قدرتها على إنتاج صورة واسعة للسماء.

تعمل مجموعة المخابرات الجوية على الحفاظ على التفوق الجوي في كافة القطاعات وحماية سماء دولة إسرائيل. قامت مجموعة الاستخبارات بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية بتكوين مئات الأهداف المختلفة في الساحة الجنوبية، من بينها مستودعات عسكرية وشقق اختباء وشقق عملياتية للتشكيل الجوي الرفيع المستوى التابع لمنظمة حماس، والتي تعرضت لهجوم من قبل سلاح الجو. بالإضافة إلى ذلك، أدت المعلومات الاستخبارية الدقيقة إلى التعرف على العشرات من مواقع إطلاق الصواريخ التي وجهت الصواريخ إلى قطاع غزة بهدف إصابة القوات المناورة، ومهاجمتها بشكل لحظي، كما تم تدمير العشرات من مواقع إطلاق الطائرات بدون طيار التي كانت موضوعة على أسطح منازل المدنيين.

IDF

ويجري الحديث عن تصفية 14 مسؤولا على رأسهم عصام أبو ركبة قائد سلاح الجو، كما تم تكبيد لواء غزة ولواء مخيمات المركز خسائر فادحة بالأرواح تبينها الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء.