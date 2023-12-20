تقرير: آلاف العمال الفلسطينيين يستأنفون عملهم في المستوطنات بالضفة الغربية

أكد بن غفير في اعتراض أن "دماء سكان الضفة الغربية (في إشارة إلى السكان اليهود) لا تقل قيمتها عن دماء المواطنين الإسرائيليين الآخرين" علما أن دخول عمال الضفة إلى إسرائيل لا يزال محظورا بالمطلق

من المقرر أن يعود ما بين 8,000 إلى 10,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية إلى أعمالهم في المستوطنات والشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهي المرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول التي تتم فيها الموافقة على هذه الخطوة من قبل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.

وتم تأكيد القرار، الذي تم اتخاذه استجابة لطلب من أصحاب العمل الإسرائيليين، يوم الأربعاء، مصحوبا بشروط أمنية أكثر صرامة مقارنة بتلك التي كانت متبعة قبل 7 أكتوبر. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي أصدرت إرشادات أمنية للشركات الإسرائيلية في الضفة الغربية الراغبة في السماح للعمال بالعودة إلى العمل.

لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب بإلغاء القرار، مشددا على المخاوف الأمنية. ويسلط هذا الوضع الضوء على التعقيدات المستمرة التي تحيط بالتوازن الدقيق بين الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل والأمن في المنطقة.

وأكد بن غفير أن "دماء سكان الضفة الغربية (في إشارة إلى السكان اليهود) لا تقل قيمتها عن دماء المواطنين الإسرائيليين الآخرين" علما أن دخول عمال الضفة إلى إسرائيل لا يزال محظورا بالمطلق. ودعا إلى وقف فوري لدخول هؤلاء العمال، وطالب بعقد جلسة عاجلة للمجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث هذه القضية.

Yonatan Sindel/Flash90

وفي الأسابيع الأخيرة، سُمح لعدة آلاف من الفلسطينيين باستئناف العمل في العديد من المنشآت الصناعية المملوكة لأفراد إسرائيليين في الضفة الغربية. إلا أن العاملين داخل المستوطنات اليهودية لم يحصلوا على إذن بالعودة حتى الآن.

يشير القرار إلى "عملية موازنة" بين الاحتياجات الاقتصادية والاعتبارات الأمنية، مما يوفر العون للشركات مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف المتعلقة بهجمات 7 أكتوبر والحرب اللاحقة في غزة.