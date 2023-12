بعد الكشف عنها: الجيش الإسرائيلي يفجّر شبكة أنفاق استخدمتها قيادة حماس في "حي النخبة" بقطاع غزة

قامت قوات الجيش الإسرائيلي بفرض سيطرتها على "حي النخبة" التابع لحركة حماس في وسط مدينة غزة، بما في ذلك منطقة "ميدان فلسطين"، حيث اعتادت القيادة الإدارية والعسكرية لحماس على التواجد. ويضم المجمع شبكة كبيرة من الأنفاق التي تربط مخابئ مسلحي حماس ومكاتبهم وشققهم السكنية التابعة للقيادة العليا للحركة. كان هذا المجمع، فوق الأرض وتحتها، مركز قوة لأجنحة حماس العسكرية والسياسية.

وفي الأسابيع الأخيرة، عمل اللواء 401 في الفرقة 162، إلى جانب قوات من وحدة شلداغ وشييطت 13 ووحدة ياهالوم، في منطقة الرمال بمدينة غزة، حيث يقع "ميدان فلسطين". ونفذت القوات هجوماً مشتركاً ومنسقاً على “ميدان فلسطين” لتأمين المنطقة. وتم تأمين المنطقة بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية. وتم القضاء خلال المعارك على حوالي 600 مسلح لحماس في عمليات برية وجوية.

اعتبر "ميدان فلسطين" مركزًا للحكم العسكري لحماس، وهو محاط بمبان كانت بمثابة مراكز قيادة وسيطرة، وممرات أنفاق ومباني استراتيجية تابعة للمنظمة. وتقع هذه البنية التحتية العسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة للمتاجر التجارية والمباني الحكومية والمساكن المدنية ومدرسة مخصصة للأطفال الصم.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد أجرت القوات بعد تأمين المنطقة، عمليات “تمشيط وتطهير” كشفت عن مدينة تحت الأرض والتي هي جزء من نظام أنفاق حماس وتشمل طريق نفق استراتيجي متصل ببنية تحتية مهمة أخرى تحت الأرض في قطاع غزة. تقع ممرات الأنفاق المؤدية إلى شبكة الأنفاق في مساكن ومكاتب كبار المسؤولين وتسمح بالنزول السري من خلال المصاعد والسلالم المخصصة. وقد مكن هذا عناصر حماس من الفرار والبقاء في مخابئهم لفترات طويلة.

تشتمل شبكة الأنفاق تحت الأرض على أبواب ومخابئ مقاومة للانفجار. وفي بعض الحالات، تم العثور على منتجات غذائية ومياه وبنية تحتية كهربائية تسمح بالإقامة لفترات طويلة. وقد تم استخدام هذه الشبكة من قبل كبار مسؤولي المنظمة، إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف، وآخرين، لتوجيه النشاط العملياتي لحماس. كما تم استخدامه لحماية التحركات اليومية عبر قلب مدينة غزة.