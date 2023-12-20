وزير الخارجية الإسرائيلي يؤيد فتح ممر بحري بين قبرص وغزة

قال كوهين: "إن إنشاء ممر بحري من قبرص إلى غزة سيساعد على فك الارتباط الاقتصادي لإسرائيل عن القطاع"

قام وزير الخارجية إيلي كوهين، صباح اليوم (الأربعاء)، بزيارة دبلوماسية سريعة إلى لارنكا، التقى خلالها نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، وتفقد معه مركز التنسيق متعدد الأغراض "زينون" وميناء لارنكا المتوقع أن يعمل كنقطة انطلاق للممر البحري من قبرص إلى قطاع غزة، وحيث سيتم التنسيق الأمني للبضائع مع إسرائيل.

في الأسابيع الأخيرة، عمل موظفو وزارة الخارجية وفرق من إسرائيل مع زملائهم من قبرص ودول أخرى على تعزيز إنشاء الممر البحري الذي من شأنه أن يسمح بإجراء فحص أمني مبكر في قبرص والنقل المباشر للمساعدات والسلع الإنسانية إلى قطاع غزة دون الحاجة للمرور عبر إسرائيل. كما ناقش وزراء الخارجية "الإجراءات التي يروج لها الاتحاد الأوروبي ضد منظمة حماس وضرورة العمل في جبهة موحدة من أجل إلحاق الضرر برؤساء المنظمة وقدرتها على جمع الأموال".

وقال كوهين: "إن إنشاء ممر بحري إلى غزة سيساعد على فك الارتباط الاقتصادي لإسرائيل عن القطاع. ولن نسمح بالعودة إلى الواقع الذي سبق الهجوم الإرهابي القاتل الذي وقع في 7 أكتوبر. وفي الأسابيع الأخيرة، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع جهات مختلفة في إسرائيل وقبرص بالترويج لإنشاء الممر البحري الذي سيخضع للتفتيش الأمني للبضائع بالتنسيق مع إسرائيل ونقلها بحرا إلى قطاع غزة.

Elisa AMOURET / AFP

وشكر الوزير قبرص "على دعمها وتعاونها في هذه المبادرة الهامة والتي يمكن استخدامها كمحور لنقل المساعدات الإنسانية بالفعل في الأسابيع المقبلة ومن ثم كوسيلة لنقل البضائع إلى قطاع غزة دون المرور عبر إسرائيل. كما شكر كوهين وزير الخارجية كومبوس لوقوفه إلى جانب إسرائيل وعمله لتعزيز التدابير الاقتصادية والسياسية ضد حماس في الاتحاد الأوروبي.