على محور غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده وإصابة ثمانية بجروح خطيرة وسط أنباء عن رفض حماس اقتراح لوقف إطلاق النار لأسبوع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة مطالبة بوقف تام لإطلاق النار

قصف حزب الله منطقة كريات شمونة شمال إسرائيل بعد منتصف الليلة الفائتة وأعقبها برشقة صاروخية صباح اليوم في 6:36 وقال الإعلام اللبنانية أن حزب الله قصف بصواريخ حارقة أحراج برانيت رداً على ‏إحراق حرج الراهب بقصف إسرائيلي وأعلن أنه سيتعامل بالمثل مع أعمال العدو العدوانية ضده".

وعلى محور غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة وسط أنباء عن رفض حماس اقتراح لوقف إطلاق النار لأسبوع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة مطالبة بوقف تام لإطلاق النار.

وقال بايدن الليلة إن الولايات المتحدة تناقش المرحلة التالية من الحرب في غزة مع شركائها.

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