الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في قطاع غزة ما يرفع حصيلة العملية البرية إلى 137

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل ثلاثة من جنوده في القتال داخل قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بدء العلمية البرية إلى 14 وتم إخطار عائلاتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل ثلاثة من جنوده في القتال داخل قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بدء العلمية البرية إلى 14وتم إخطار عائلاتهم. ووفقا لبيان الجيش فإن الجنود هم: الرقيب لافي جيهسي، 19 عاما، من حشمونائيم، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، سقط في معركة شمال قطاع غزة. تمت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته.

الملازم يعكوف إليان (20 عاما) من رمات غان، منتسب لكتيبة غيفن وهي مدرسة للضباط، خدم كقائد صف في قاعدة جفعاتي الجوية، سقط في معركة شمال قطاع غزة. تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى ملازم بعد وفاته.

والملازم عومري شفارتس 21 سنة من شدموت دفورا، منتسب لكتيبة غيفن وهي مدرسة للضباط، خدم كمقاتل في دورية مظلية، سقط في معركة شمال قطاع غزة. تمت ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة ملازم بعد وفاته.

كما أصيب مقاتلان من الكتيبة 50، لواء ناحال، بجروح خطيرة في معركة قطاع غزة.

أصيب جندي (احتياط) في وحدة عوكيتس، لواء ماروم، بجروح خطيرة خلال معركة في قطاع غزة. أصيب ضابط مدرع في الكتيبة 532 باللواء 460 بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. كما أصيب مقاتل مدرع (احتياط) في الكتيبة 9218 من لواء كريتي (4) بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة. وتم إجلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ ذويهم.