تحت ستار الهويات المزيفة طُلب من المواطنين الإسرائيليين تنفيذ "مهام" مختلفة للحصول على تعويضات مالية، والتي لا توحي ظاهريا بأنها تتعلق بالجوانب الأمنية، ولكنها بالتأكيد تخدم الإيرانيين وتثري معلوماته

سمحت السلطات الأمنية في إسرائيل بالنشر أنه عمل في الأشهر الأخيرة، مسؤولون أمنيون إيرانيون على تجنيد وتوظيف مواطنين إسرائيليين، من أجل القيام بمهام أمنية، عبر الادعاء بأن طلبهم بريء.

تم تنفيذ النداء الموجه إلى المواطنين الإسرائيليين من خلال منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال المواقع التي تقدم وظائف مدفوعة الأجر في بعض الأحيان، بما في ذلك على Telegram وWhatsApp وFacebook وInstagram وTwitter (X)، بلغات مختلفة من بينها العبرية والعربية والإنجليزية، وتعرف هذه الجهات نفسها بصورة مضللة أمام الإسرائيليين لصالح إقامة علاقة أولية معهم تارة يعرفون أنفسهم على أنهم سماسرة أو جهات مهتمة بتسويق وبيع الطائرات بدون طيار، خدمات البريد السريع، طلبات التقاط الصور والتعارف عبر الإنترنت والاتصال بالمحققين الخاصين والمزيد.

وتحت ستار الهويات المزيفة طُلب من المواطنين الإسرائيليين تنفيذ "مهام" مختلفة للحصول على تعويضات مالية، والتي لا توحي ظاهريا بأنها تتعلق بالجوانب الأمنية، ولكنها بالتأكيد تخدم الإيرانيين وتثري معلوماتهم الاستخبارية مثل التقاط الصور، الاستفسار عن العناوين، وأكثر من ذلك. وقد تجنب بعض المواطنين الإسرائيليين الذين تلقوا مثل هذه الاستفسارات المشبوهة الرد عليها، بل وأبلغوا عنها مسؤولي الأمن في إسرائيل.

وأوضحت السلطات الأمنية أن هذه الطريقة متبعة عادة من قبل أجهزة الأمن الإيرانية كمنصة للتجنيد العشوائي للمواطنين الإسرائيليين، بغرض تنفيذ مهام تبدو بريئة، لكن تكمن وراءها دوافع استخباراتية يمكنهم على أساسها التصرف والعمل على وضع خطط تهدف إلى إيذاء المواطنين الإسرائيليين.

وبدا جليا أنه منذ بداية الحرب، تكثفت بشكل كبير جهود نشاط قوات الأمن الإيرانية عبر استخدام الفضاء الرقمي لأغراض التخويف أو نقل الرسائل أو الترويج للنشاط الإرهابي المقنع. والغرض منها هو مساعدة حماس في حربها والإضرار بقدرة إسرائيل الوطنية على الصمود والمجهود الحربي، وزرع بذور الإحباط وتعميق الانقسامات الاجتماعية.

ومن بين الأساليب المتبعة تفعيل منصات تنتحل الهوية الإسرائيلية، والتي تستغل قضية المختطفين بشكل ساخر ومتلاعب، بل وتحاول العمل ضد عائلات المختطفين والعائلات الثكلى. وفي المقابل، تم تفعيل أساليب وقدرات متقدمة بغية اكتشاف هذه المواقع وإحباط خططها وقام جهاز الأمن العام بتحديد ورصد العديد من البروفيلات الشخصية الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدمها قوات الأمن الإيرانية، وتم جمع الكثير من المعلومات حول هوية تلك الجهات التي تقف وراء تفعيل البروفايلات الوهمية، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ينظر جهاز الأمن العام بخطورة كبيرة إلى محاولات الزج بمواطنين إسرائيليين في الأنشطة الأمنية في إسرائيل التي توجهها إيران وأذرعها وسيواصل القيام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بتحركات نشطة لرصد وإحباط أي نشاط يعرض للخطر أمن دولة إسرائيل ومواطنيها من أجل فضح جهود الإيرانيين لتنفيذ النشاط الإرهابي في أراضي إسرائيل وسيتم تقديم الأطراف المتورطة إلى القضاء.