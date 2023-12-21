هل يقوم الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق في الضّفة؟ الرسالة التي أثارت قلق السكان المحليين

وبحسب المنشور الذي نقله السكان المحليون، فإن الرسالة كانت موجهة إلى سكان جباليا شمال قطاع غزة، وسكان حي الدرج والتفاح بمدينة غزة

أفاد سكان بلدة عزّون الواقعة وسط الضفة الغربية أنهم تلقوا "بريدا جويا" اليوم (الخميس) من طائرات إسرائيلية بدون طيار، دعت متلقي الرسالة إلى إخلاء منازلهم، لكن الرسالة التي ظهرت في الإعلان - ليس لها أي علاقة مع سكان الضفة على الإطلاق.

وبحسب المنشور الذي نقله السكان المحليون، فإن الرسالة كانت موجهة إلى سكان جباليا شمال قطاع غزة، وسكان حي الدرج والتفاح بمدينة غزة - ودعت سكان تلك الأماكن إلى إخلاء منازلهم، ضمن عملية قبل دخول القوات إلى الأحياء.

وجاء في الرسالة التي تحمل عنوان "تحذير عاجل" ما يلي: "إلى سكان مناطق جباليا والدرج والتفاح والبلدة القديمة، تعتبر المنطقة التي تتواجدون فيها منطقة قتال خطيرة. ومن أجل سلامتكم، يناشد الجيش الإسرائيلي عليك الإخلاء الفوري من هذه المنطقة. اذهب إلى الملجئ الأقرب إليك".