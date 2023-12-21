نتنياهو: "بعد أن نقضي على حماس، سأعمل على ضمان ألا تشكل غزة تهديدا بعد الآن"

نتنياهو: لن نوقف الحرب وسنقاتل حتى النصر وأمام حماس خياران الاستسلام أو الموت

في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع المناورة وعلى خلفية منشورات تفيد بأن المرحلة القتالية الحالية تقترب من نهايتها، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الخميس)، في اليوم السادس والسبعين للحرب، تصريحًاعن استمرار الأهداف - وإشارة إلى مستقبله السياسي مع تلميح إلى أنه لا ينوي تحمل المسؤولية الشخصية عن الفشل الذي أدى إلى الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر.

وقال "إننا نقاتل حتى النصر. ولن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها وهي استكمال القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن. والخيار الذي أعرضه على حماس بسيط للغاية: الاستسلام أو الموت. ليس لديهم ولن يكون لديهم أي خيار آخر.

وأضاف فيما يتعلق بالمستقبل: "وبعد أن نقضي على حماس، سأعمل بكل قوتي لضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل".

بالأمس، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقطع فيديو مماثلا، قال فيه "سنواصل الحرب حتى النهاية. وسوف تستمر حتى يتم القضاء على حماس - حتى النصر". ووفقا له "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق جميع الأهداف التي وضعناها: القضاء على حماس، وإطلاق سراح الرهائن لدينا، وإزالة التهديد من غزة".