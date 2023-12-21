مسؤول إسرائيلي: من المبكر جدا نعي مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

قال السنوار عبر مصادر إنه مستعد لمناقشة الصفقة وفقا لشروطه وهي الوقف الكامل للحرب. واقترح الوسطاء خطوة مختلفة وهي هدنة لمدة أسبوعين تتواصل خلالها المفاوضات

وقال كبار المسؤولين الذين يعلقون على المفاوضات، مساء اليوم (الخميس)، إنه "ما زال من المبكر جداً نعي المفاوضات"، رغم التشاؤم الذي ساد اليوم لدى الجانب الإسرائيلي بعد تصريحات كبار مسؤولي حماس.

وأكد المصدر: «كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً ومعقداً، ومصممون على قلب كل حجر للنجاح رغم العوائق». وفي الوقت نفسه، تأمل إسرائيل أن تؤثر الضغوط الأميركية على قطر - وأن تستمر الولايات المتحدة في القول بأنها لا تحدد موعداً نهائياً لوقف الحرب.

في مجلس الوزراء الحربي هناك اتفاق على عدم توقف القتال ولو للحظة واحدة، لكن هناك خلاف حول معنى تصريحات كبار أعضاء حماس في الأيام الأخيرة. فمن ناحية، هناك من يعتقد أن "هذا ليس موقفاً منفتحاً لحماس، بل حرب نفسية مصممة لتحقيق المزيد في المستقبل". ويزعم آخرون أنه "لو لم تكن حماس مستعدة بالفعل لأي مفاوضات وأي صفقة، لما توصلت مع القطريين إلى عودة مسؤوليها من مصر لمواصلة المحادثات حول مفاتيح الصفقة".

ويبدو أن علامات التوتر بدأت تظهر على يحيى السنوار،. لكن السنوار قال من مخبأه لإسماعيل هنية: لا تفاوض على صفقة حتى انتهاء القتال، قوتنا ما زالت في صلبنا. ومن ثم أعطى الأمر بإطلاق وابل كبير على منطقة تل ابيب، حوالي 30 صاروخا، ظهر اليوم. كما طالب السنوار بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي و"رفع الحصار".

وأضاف أبو عبيدة المتحدث باسم حماس سلسلة تحذيرات من أن استمرار الحرب يعرض حياة المختطفين للخطر. وفي وقت لاحق من المساء قال السنوار عبر مصادر إنه مستعد لمناقشة الصفقة وفقا لشروطه وهي الوقف الكامل للحرب. واقترح الوسطاء خطوة مختلفة وهي هدنة لمدة أسبوعين تتواصل خلالها المفاوضات من أجل التوصل إلى مخطط عام لمبدأ "الجميع مقابل الجميع" والتحرك لتبادل الجثث. ولم يعرف بعد ماذا رد السنوار على ذلك.