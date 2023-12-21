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الجيش الاسرائيلي: تم القضاء على أكثر من ألفي مقاتل في غزة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر

i24NEWS
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الجيش الاسرائيلي: مقتل أكثر من ألفي مقاتل في غزة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر
الجيش الاسرائيلي: مقتل أكثر من ألفي مقاتل في غزة منذ بداية كانون الأول/ديسمبرIDF Spokesperson

المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي "منذ انتهاء الهدنة قضت قواتنا على أكثر من 2000 إرهابي عبر الجو والبر والبحر"

قال الجيش الاسرائيلي الخميس إنه قتل أكثر من ألفي مقاتل في قطاع غزة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر الحالي في إطار الحرب التي يخوضها مع حركة حماس.

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وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي "منذ انتهاء الهدنة قضت قواتنا على أكثر من 2000 مقاتل عبر الجو والبر والبحر".

وأضاف هغاري أنّ قوات الجيش الإسرائيلي تعمق القتال في قطاع غزة. انتقلنا أيضاً إلى القتال في دراج تفاح المجاور للشجاعية وتابعنا القتال في بيت حانون والشجاعية.

وقال العميد دانييل هاغاري: "نحن لا ننسى للحظة أن لدينا مسؤولية أخلاقية لإعادة جميع المختطفين المحتجزين في غزة إلى ديارهم وسنستمر في طلب المساعدة الطبية من العالم من أجلهم، ولكننا لا نثق إلا في أنفسنا. نحن نركز على القتال بإصرار وعلى إعادة المخطوفين".

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