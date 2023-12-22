تغطية| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك قطاع غزة

قد يكون التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس ممكنا، وهي مؤشرات على جدية حماس

ذكرت صحيفة "إيلاف" السعودية أنه على الرغم من أن نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة لا تزال تبدو بعيدة، إلا أن هناك دلائل جديدة على احتمال التوصل إلى اتفاق، لكنه سيتطلب تغييرا في موقف المنظمة المعلن. في هذه الأثناء، تكرر حماس أنها لن تطلق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين إلا مقابل وقف دائم لإطلاق النار فقط.