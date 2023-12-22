تغطية| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك قطاع غزة
غارات جوية على مناطق في لبنان والمدفعية تقصف أطراف البلدات الحدودية اللبنانية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق 24 صاروخا من لبنان خلال الرشقة الأخيرة | غارات جوية على مناطق في لبنان والمدفعية تقصف أطراف البلدات الحدودية اللبنانية |الجيش يسحب لواء غولاني من غزة ويواصل مهاجمة المربعات المركزية| قصف مدفعي إسرائيلي كثيف وغارات جوية على جباليا البلد ومخيم جباليا| الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة و إصابة 3 جنود بجروح خطيرة.| قصف عنيف على قطاع غزة ودفعات صواريخ في اتجاه إسرائيل| وزارة الصحة في غزة : ارتفاع عدد القتلى إلى 20,057 قتيلًا والجرحى إلى 53320 إصابة.
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غارات جوية على مناطق في لبنان والمدفعية تقصف أطراف البلدات الحدودية اللبنانية
سكان في جنوب لبنان يواصلون أعمالهم رغم القصف الإسرائيلي
رئيس الوزراء اللبناني: الحل بجنوب لبنان يتم عبر تنفيذ القرارات الدولية شرط انسحاب إسرائيل من مناطقنا
الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة أطلقت من العراق باتجاه إيلات
ذكرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن الجيش الأردني اعترض طائرة بدون طيار أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل، وفي وقت سابق، ادعت ميليشيات موالية لإيران في العراق تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" أن أطلقوا النار على "أهداف في إيلات".
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق ٢٤ صاروخا من لبنان خلال الرشقة الأخيرة قبل قليل
قد يكون التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس ممكنا، وهي مؤشرات على جدية حماس
ذكرت صحيفة "إيلاف" السعودية أنه على الرغم من أن نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة لا تزال تبدو بعيدة، إلا أن هناك دلائل جديدة على احتمال التوصل إلى اتفاق، لكنه سيتطلب تغييرا في موقف المنظمة المعلن. في هذه الأثناء، تكرر حماس أنها لن تطلق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين إلا مقابل وقف دائم لإطلاق النار فقط.
سماع دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي شمال إسرائيل
يديعوت أحرونوت: إسرائيل محبطة من التسريبات الأميركية لموعد الانتقال للمرحلة المقبلة من الحرب لأنها تعطي أملا للسنوار
سماع دوي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل
الغذاء العالمي : قطاع غزة يقترب من المجاعة ووضعه لم يسبق له مثيل
قال برنامج الغذاء العالمي (WFP) إن أكثر من ربع سكان غزة فقدوا إمداداتهم وباتوا يواجهون خطر الموت جوعا.
سيناتور أمريكي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى مقتل الأمريكيين
أكد السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس أن تطورات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى مقتل الأمريكيين.
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم قرى شمال شرق جنين
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، قرى شمال شرق جنين، وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" إن قوات الجيش جخلت قرى دير أبو ضعيف وجلبون وجلقموس، ونشرت القناصة على أسطح البنايات وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في دير أبو ضعيف.
مجلس الأمن الدولي يرجئ مجدداً التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نصّ أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفاً جداً بعدما خلا من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.
وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.
وزارة الصحة في غزة :
ارتفاع عدد القتلى إلى 20,057 قتيلًا والجرحى إلى 53320 إصابة.
يديعوت أحرونوت: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبلغ الوزراء خلال جلسة الحكومة أن مقاتلي قوة الرضوان في حزب الله انسحبوا إلى مسافة ٨ كيلومترات عن الحدود، لكنها تعتبر ضمن مسافة القدرة على إطلاق الصواريخ المضادة للدروع
قصف عنيف على قطاع غزة ودفعات صواريخ في اتجاه إسرائيل
قصف الجيش الإسرائيلي الخميس جنوب قطاع غزة وخصوصاً خان يونس ومعبر كرم أبو سالم، وذلك في خضمّ مفاوضات وضغوط للتوصّل إلى هدنة في الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ من قطاع غزة، بعد يومين لم يشهدا إطلاق صواريخ، في اتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث انطلقت صفارات الإنذار محذرة السكان في مناطق عدة في الجنوب وفي تل أبيب في الوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأحدثت الصواريخ أضرارا مادية.
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة و إصابة 3 جنود بجروح خطيرة.
سمح بنشر اسمي من مقاتلي الجيش الإسرائيلي سقطا في معارك قطاع غزة، الملازم شاي أييلي، 21 عاما من اتشكلون، مقاتل في كتيبة "جفين" والذي خدم كمقاتل في قوات الإنقاذ الخاصة التكتيكية في الوحدة (669). ومقتل المقدم تال شوع 31 عاماً من بئر السبع، مقاتل في كتيبة الهندسة 7071 في لواء كريتي (4). قتل في اشتباكات جنوب قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ثلاثة مقاتلين بجروح خطيرة خلال المعارك التي دارت شمال وجنوب قطاع غزة.