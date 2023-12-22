حماس لقطر: "لا يتم مناقشة أي شيء سوى إنهاء الحرب"

"القيادة السياسية لحماس أبلغت القطريين أنه لا يجوز لهم مناقشة أي شيء آخر غير إنهاء الحرب"

أشارت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، المحسوبة على حزب الله، إلى المفاوضات بين حماس وإسرائيل، وذكرت عن مصادر أن "القيادة السياسية لحماس أبلغت القطريين أنه لا يجوز لهم مناقشة أي شيء آخر غير إنهاء الحرب".

وبحسب التقرير، فإن هذه الكلمات تأتي "مع الاعتقاد السائد في إسرائيل بأن الذراع العسكري للمنظمة قد أنهِك"، ولأن القدس تلقت إشارات تفيد بأن حماس "على وشك الاستعداد للتسوية".

وبحسب الصحيفة، لا يبدو طريق التفاوض بين إسرائيل وحماس، سهلاً، إذ ترفع حماس من شروطها، وتحدّد عنواناً أوّلَ لأي صفقة. كذلك، يعاون الأميركيون حلفاءهم في تل أبيب، فيدفعون "الوسطاء"، في الدوحة والقاهرة، إلى تولّي النقاش مع قيادات حماس، لإقناعهم بالقبول بالخوض في التفاصيل، على الأقلّ، إن لم يكن القبول بالعروض الإسرائيلية المطروحة حالياً.

وذكرت صحيفة "إيلاف" السعودية أنه على الرغم من أن نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة لا تزال تبدو بعيدة، إلا أن هناك دلائل جديدة على احتمال التوصل إلى اتفاق، لكنه سيتطلب تغييرا في موقف المنظمة المعلن. في هذه الأثناء، تكرر حماس أنها لن تطلق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين إلا مقابل وقف دائم لإطلاق النار فقط.