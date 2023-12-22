إستطلاع رأي: بعد شهرين ونصف من الحرب هل يبدأ نتنياهو في تقليص الفجوة مع غانتس؟

نتنياهو هذا الأسبوع سجل تعزيزا لدى ناخبي الليكود وقلّص قليلا الفجوة حول مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء

على خلفية استمرار القتال العنيف في قطاع غزة وعدم إحراز تقدم في قضية المختطفين، إلى جانب انتعاش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل "قاعدته"، استمرت التقلبات الطفيفة في خريطة المقاعد، لكن نتنياهو هذا الأسبوع سجل تعزيزا لدى ناخبي الليكود وقلّص قليلا الفجوة حول مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء ضد زعيم معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، وذلك بحسب استطلاع لصحيفة "معاريف" أجرته مؤسسة Lazar Research بقيادة الدكتور مناحيم لازار وبالتعاون مع Panel4All.

Photo by Chaim Goldberg/Flash90

ردا على سؤال، إذا أجريت انتخابات كنيست جديدة اليوم، لمن ستصوت – كانت الإجابات: معسكر الدولة 38 مقعدا (39 في الاستطلاع السابق)، الليكود 18 (17)، يش عتيد 13 (14)، إسرائيل بيتنا 10 (9)، شاس 9 (8)، يهودية التوراة 7 (7)، عوتسما يهوديت 7 (7)، الجبهة الديمقراطية 5 (5)، القائمة الموحدة 5 (5)، ميرتس 4 (5). , الحزب الديني القومي – الصهيونية الدينية 4 (4).

كما يظهر الاستطلاع أن غانتس لا يزال يتقدم على بنيامين نتنياهو في الملائمة لرئاسة الوزراء بنسبة 46% مقابل 31%، لكن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 5% لغانتس مقارنة بـ 51% في الاستطلاع السابق، مقارنة بارتفاع 3% لنتنياهو.

ووفقًا للاستطلاع، أجاب 79% من مؤيدي الائتلاف و78% من مؤيدي المعارضة بأن القتال يجب أن يتوقف فقط بعد توقيع الاتفاق. 15% من ناخبي الائتلاف و16% من ناخبي المعارضة أجابوا: لا أعرف. وردا على سؤال آخر "هل تؤيد أم تعارض صفقة أخرى لإعادة الرهائن مقابل وقف إطلاق النار؟" - وكانت الإجابات: مؤيد - 67%، معارض - 22%، لا أعرف - 11%.