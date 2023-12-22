نيو يورك تايمز: "إسرائيل أسقطت ما لا يقل عن 200 قنبلة تزن طناً على مناطق تم تصنيفها على أنها آمنة في غزة"

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحيفة: "يتم اتخاذ احتياطات كبيرة، وسيتم الرد على مثل هذه الأسئلة في مرحلة لاحقة"

بحسب تحقيق الذي أجرته صحيفة "التايمز" أنه في الأسابيع الستة الأولى من الحرب، استخدمت إسرائيل بانتظام القنابل الضخمة في المناطق التي تم تحديدها على أنها آمنة للمواطنين.

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الجيوش الغربية تستخدم قنابل بهذا الحجم، إلا أن الخبراء العسكريين يؤكدون أن الولايات المتحدة تتجنب بشكل شبه كامل استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان.

وطلب مراسلو "التايمز" من الذكاء الاصطناعي البحث في صور الأقمار الصناعية ولقطات الطائرات بدون طيار عن الحفر التي أحدثتها إسقاط القنابل، ثم راجعوا نتائج البحث وأحصوا الحفر التي يبلغ قطرها حوالي 15 مترا، وهي مناسبة لقنبلة واحدة من القنابل التي تزن أطناناً، وقد عثروا على 208 حفرة من هذا القبيل، ووفقاً لتقديرهم، ربما كان هناك المزيد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحيفة إن هدف العملية هو تدمير حماس وأن "أسئلة من هذا النوع سيتم الرد عليها في مرحلة لاحقة".

ومع ذلك، تذكر الصحيفة أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل "ببذل المزيد من الجهود لتقليل عدد الضحايا المدنيين". وزاد البنتاغون شحنات القنابل الأصغر حجما، والتي هي أكثر ملاءمة للاستخدام في المناطق الحضرية. ومنذ أكتوبر، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 5000 قنبلة MK لإسرائيل -84 تزن حوالي طن.