تبادل كثيف لإطلاق النار ووابل من القذائف على الجليل؛ الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا على بنى تحتية لحزب الله

أصاب صاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه باتجاه الجليل مزرعة في أحد البلدات الحدودية

تستمر المعارك العنيفة على الحدود الشمالية اليوم (الجمعة)، حيث سُجلت عدة عمليات إطلاق صاروخية باتجاه الجليل، تم في إحداها، بحسب التقديرات، أكثر من 20 عملية إطلاق لقذائف.

وبالإضافة إلى ذلك، أصاب صاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه باتجاه الجليل مزرعة في أحد البلدات الحدودية. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب عمليات الإطلاق هذه في شمال البلاد، "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

وقبل ذلك، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي موجة واسعة من الهجمات ضد أهداف في جنوب لبنان باستخدام المدفعية، كما هاجمت طائرات سلاح الجو البنية التحتية لحزب الله في بلدة اللبنة في الأراضي اللبنانية، بما في ذلك البنى التحتية والمواقع العسكرية التي انطلق منها محاربو التنظيم".

بالاضافة الى ذلك، أعلن حزب الله مقتل شخصين آخرين في صفوفه. الأول هو حسين علي عز الدين الملقب بـ "أبو نمر" من بلدة "مروب" جنوب لبنان، والثاني عبد العزيز علي مسلماني المعروف بـ "أبو محمد كربلاء" من بلدة "الشعيطية" جنوب مدينة صور.

وبحسب المنظمة فإن الضحيتين استشهدا "كشهيدين في الطريق إلى القدس وفي المجمل، اعترف حزب الله بمقتل 121 من عناصره منذ اندلاع الحرب.