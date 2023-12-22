تقرير: الموساد يعتزم تصفية ثلاثة من كبار حركتي حماس والجهاد

وبحسب التقرير فإنهما صلاح العاروري وأسامة حمدان من حماس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم (الجمعة)، معلومات تفيد بأن الموساد يعتزم تصفية ثلاثة من كبار أعضاء التنظيمات الفلسطينية على أراضي البلاد. وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الديار" إنه بحسب تسريبات استخباراتية وردت إلى بيروت، فإن الموساد يعتزم مهاجمة كبار مسؤولي حماس صلاح العاروري وأسامة حمدان والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

العاروري هو نائب رئيس المكتب السياسي في حماس، الهيئة التي تتمثل مهمتها في تحديد القرارات الاستراتيجية في المنظمة. عدا عن ذلك فهو أمين على "مقر الضفة" الذي هدفه تنفيذ هجمات في الضفة الغربية، ومنذ بداية الحرب يتواجد في تركيا، أسامة حمدان هو المتحدث الرئيسي باسم التنظيم الذي يعقد مؤتمرا صحفيا كل مساء.

وبحسب التقرير، وفي ظل المخاطر العالية، تم اتخاذ إجراءات استثنائية ميدانياً. ويُزعم أيضًا أن المعلومات نقلها رئيس المخابرات الفرنسية خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. في الوقت نفسه، أفادت تقارير في فرنسا هذا الأسبوع أن رئيس المخابرات برنار آمي سيترك منصبه وسيحل محله نيكولاس ليرنر، الذي شغل منصب المدير العام لوزارة الداخلية.

ويتولى برنار البالغ من العمر 65 عاما منصب رئيس المخابرات الفرنسية منذ عام 2017. وعلى مدى ست سنوات ونصف، قاد عملية إصلاح داخل جهاز المخابرات. وفي الأسابيع الأخيرة، أفادت تقارير أنه وجه تحذيرات إلى الجانب اللبناني في ظل تصعيد حزب الله في جنوب لبنان. تجدر الإشارة إلى أن القيادة الإسرائيلية نفسها أعلنت رسمياً أنها ستعمل ضد قادة حماس "في أي مكان".