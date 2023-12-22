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خطة السنوار الإستراتيجية لمواصلة القتال في غزة

i24NEWS
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يحيى السنوار
يحيى السنوار AP Photo/Adel Hana

ويشير التقرير الى ان حماس مصرة للتوصل الى وقف طويل لإطلاق النار

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار يعتقد أن انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من المدن الفلسطينية في شمال وجنوب غزة سيحقق استعادة جزئية لقدرته على القيادة والسيطرة على المناطق المحتلة بالفعل من جانب إسرائيل. 

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وقال مصدر في غزة للقناة الإسرائيلية بأن "الإسرائيليين يفسرون الواقع بصورة معكوسة، السنوار ليس منفصلا عن الواقع". ووفقا للمصدر إن "وقف إطلاق النار الأخير لم يقدم نتائج مرضية لحماس، لذلك فإن المنظمة ليست مستعدة للقيام بذلك مجددا. حماس تريد نتائج مهمة، ولهذا السبب هي مصرة على وقف إطلاق نار طويل أكثر مما تعرضه إسرائيل، إضافة الى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الوراء". 

وقال المصدر أيضًا إن حماس تنوي الاحتفاظ بجزء كبير من المختطفين كورقة مساومة في المراحل المقبلة أيضًا، أذا عادت إسرائيل إلى المناورات البرية أيضا بعد وقف إطلاق نار إضافي محتمل. وتعتقد الدول التي تتوسط في المفاوضات مع حماس أن الحرب تقترب من مراحلها النهائية. حماس، في المقابل، تستعد أيضاً لاحتمال استمرار الحرب لفترة زمنية طويلة. 

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