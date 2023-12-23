تغطية| الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع القتال في جنوب قطاع غزة، مقتل العشرات في مقر قيادة حماس بمدينة غزة
اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومفاتلي حماس غرب جباليا البلد شمالي غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ما زلنا نقاتل في حي دراج التفاح بالقرب من الشجاعية، ونستعد لتوسيع العمليات في مناطق أخرى" |الجيش الإسرائيلي يهاجم عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان| الرقيب عميت هود زيف، 19 عامًا من روش هعين، قُتل بصواريخ حزب الله في الشمال، وأصيب مقاتل آخر بجروح خطيرة| الولايات المتحدة الأمريكية: لإيران تورط كبير في التخطيط لهجمات الحوثيين.
مسؤولة في بلدة منارة شمال إسرائيل: المنازل لم تعد صالحة جراء القصف من لبنان
قالت مسؤولة في بلدة منارة بالجليل للإذاعة الإسرائيلية إن 87 من 155 منزلا لم تعد صالحة للسكن بسبب القصف من لبنان.
كتائب القسام : مجاهدونا يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.
استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة.
إيران: "انطلاق المؤتمر الدولي لوقف الحرب في فلسطين"
انطلقت أعمال مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين ، صباح اليوم السبت، في وزارة الخارجية الإيرانية بمشاركة بعض المسؤولين والنخب من دول العالم.
يونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون من "فقر غذائي حاد"
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة "يعانون من فقر غذائي حاد".
وأفادت المنظمة -في بيان أصدرته بأن تقديراتها "تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم".
غارات إسرائيلية على منطقة الخردلة جنوبي لبنان
القناة 12: إسرائيل ترغب بدور أكبر للوساطة المصرية لأنها قادرة على فرض ضغوط أشد على السنوار من قطر
الجيش الإسرائيلي يهاجم عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان
في لبنان، أفادت التقارير أن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت منازل في كفركلا وبلدة يارون في جنوب البلاد. وبحسب تقرير مراسل "المنار" علي شعيب، لم تقع إصابات. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن هجمات نفذت أيضاً في بلدة رامية.
أقارب رهينة إسرائيلي-اميركي في غزة يؤكدون مقتله
أعلن مقتل إسرائيلي احتجز خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر في غزة بأيدي خاطفيه، بحسب ما أعلن كيبوتس ورابطة عائلية الجمعة. وتم تأكيد وفاة جاد حاغاي (73 عاما) الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية.
وخطف حاغاي مع زوجته جوديث واينستاين حاغاي (70 عاما) التي يعتقد بأنها المرأة الأكبر عمرا المتبقية بين الرهائن.
وأعلن منتدى عائلات الرهائن في بيان عن وفاته مشيرا إلى أنه خطف مع زوجته من كيبوتس نير عوز عندما خرجا في "مشيتهما المعتادة صباحا" في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية لغزة
بعد مفاوضات شاقة، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار الجمعة بزيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة رغم الضغوط الدولية.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف الى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان
البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
صرح البيت الأبيض الليلة الماضية (الجمعة) أنه خلافا لنفي إيران، فإنها "متورطة بعمق" في التخطيط لهجمات الحوثيين في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. ووفقا للبيت الأبيض، فإن المخابرات الإيرانية تمكن الحوثيين من تنفيذ الهجمات.
وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول إثناء الحوثيين عن هذا السلوك غير المسؤول". وأشارت إلى أن مساعدة الحوثيين في الهجمات في البحر الأحمر، تتسق مع دعم إيران طويل الأمد للحوثيين، وحقيقة أنها تشجعهم على القيام بأعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.
تقرير: 70 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة الليلة الماضية
قالت منظمة الهلال الأحمر إن 70 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة قادمة من مصر الليلة الماضية عبر معبر رفح – حسبما نقلت شبكة سي إن إن الليلة. وقالت المنظمة إن "الشاحنات تحتوي على مواد غذائية ومياه ومعدات طبية".
نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تناقش اتفاقا بعيد المدى يمكن أن يساهم في عودة النازحين إلى شمالي القطاع
الأمين العام للأمم المتحدة: "لا شيء يبرر الهجوم المروع الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر"
كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي تعرض منذ بداية الحرب لانتقادات شديدة من قبل إسرائيل بعد تصريحاته بشأن حربها ضد حماس، على شبكة X أنه "لا شيء يمكن أن يبرر الهجمات الرهيبة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، أو الاختطاف الوحشي لنحو 250 رهينة". وأضاف: "أكرر دعوتي للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين فورا ودون قيد أو شرط".
غوتيريش: 136 موظفا أمميا قُتلوا في الحرب على غزة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 136 موظفا من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوما في قطاع غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وتشن حملة اعتقالات