الجيش الإسرائيلي أبلغ مصر بنيته احتلال المنطقة الحدودية على محور "فيلادلفيا" وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية

تضاربت الأنباء حول تحرك الجيش الإسرائيلي من معبر كرم أبي سالم اليوم السبت الى محور فيلادلفيا المنطقة الحدودية بين غزة ومصر، في حين نقل موقع "والا" عن مصادر عسكرية أن عملية عسكرية غير عادية تجري السبت بين معبر كرم ابي سالم ورفح عند محور فيلادفيا، نفت مصر هذه الأنباء، حيث ذكرت هيئة المعابر الفلسطينية في غزة أن "الجانب المصري نفى اية معلومات عن "التحرك العسكري الإسرائيلي في محور الحدود الفلسطينية المصرية".

وكانت وسائل إعلام عربية أفادت بوقت سابق من اليوم السبت أن الجيش الإسرائيلي مصر عن نيته احتلال المنطقة الحدودية على طريق "فيلادلفيا" القريبة من معبر رفح وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود.

وذكر التقرير أيضًا أن الجيش الإسرائيلي أكد أمام المصريين أنهم من الآن فصاعدا لن يكونوا مسؤولين عن سلامة قواتهم أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية، بل وأكدوا أن العملية العسكرية في المنطقة ستستمر سواء وافقت مصر أو رفضتها.

وفي أعقاب ذلك، أفادت وسائل الإعلام العربية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائفه باتجاه منطقة في جنوب رفح، كما أفادت تقارير عن تحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم تجاه محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين غزة ومصر .

وأشار موقع "والا" إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة ناقش المستوى السياسي الإسرائيلي كيفية التعامل مع محور فيلادلفيا وذلك من "منطلق انه كان على مدار سنوات يعتبر منطقة لتهريب الأسلحة والذخائر من سيناء الى القطاع" إلا أنه في الوقت نفسه اثيرت الحساسية تجاه المصريين، ووفقا للموقع فإن هذا الأمر دفع الجيش بالتأخر بالتعامل مع المنطقة الحدودية بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، رغم أنها منطقة تهريب.

هجوم على البنية التحتية لحماس، في هذه الأثناء، تعرضت سفينة بريطانية لهجوم بطائرة بدون طيار من غرب الهند لها علاقة بإسرائيل، انتهى الحادث دون وقوع إصابات. وقبل فترة وجيزة، أفادت الأنباء أن الطائرة بدون طيار تم إطلاقه من الأراضي الإيرانية.