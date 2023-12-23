"ذات قدرات تدميرية عالية" :سلاح حزب الله الذي يهدد البلدات الحدودية شمالي إسرائيل ودخل الخدمة مؤخرا

استخدمت هذه المنظومة التدميرية قبل عدة ايام واستهدفت مشغل تابع للجيش الاسرائيلي في بلدة بيت هيلل شمالي إسرائيل

أعلن تنظيم حزب الله عن بدئه استخدام "منظومة صاروخية موجهة، ذات قدرات تدميرية عالية" وهي قادرة على ضرب أهداف برية، جوية وبحرية، ثابتة ومتحركة. لهذه المنظومة توجد قدرة ضرب دقيقة ويصل مداها التشغيلي من 8 حتى 10 كيلومترات.

ووفقا للميادين فإن:"إطلاق صاروخ مضاد للدبابات تجاه مشغل "بيت هيلل" شمال إسرائيل قبل عدة أيام كان رسالة إلى القوات الإسرائيلية, ووفقا للمعلومات ، لحزب الله ’يوجد عشرات الأهداف المشابهة لمشغل بلدة بيت هيلل’ بما يشمل نظام القبة الحديدية المنتشرة على مدى يتراوح ما بين 8 حتى 10 كيلومترات".

ويشار الى أن مشغل "بيت هيلل" هو مشغل للصيانة تابعة لوحدة التسليح في الجيش الإسرائيلي، ويعمل على صيانة الآليات والعتاد الميكانيكي والعتاد الهندسي، واستهدف المشغل بصاروخ من هذه المنظومة التي بدأ حزب الله باستخدامها مؤخرا.

في حين ذكرت مواقع إخبارية أجنبية أنه "في الأيام الأخيرة، طرأ ارتفاع بالنشاط الجوي الأمريكي -الإسرائيلي المشترك أمام الشواطئ اللبنانية-السورية. في المقابل صعد حزب الله رده على النيران الإسرائيلية تجاه جنوب لبنان. ما يدل على عدم استعداده للتسوية في الدفاع عن القرى اللبنانية، وقدرته على الرد بشكل متناسب".