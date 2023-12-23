الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود آخرين في معارك غزة، ليرتفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 144

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل خمسة جنود آخرين في معارك غزة، ليرتفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 144.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل خمسة جنود آخرين في معارك غزة، ليرتفع عدد القتلى في العملية البرية إلى 144.

وسمح بالنشر أن الرقيب. نير رافائيل كنعانيان، 20 عاماً، من وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، من بيت كيشيت.

الرقيب. برهانو كاسي، 20 عامًا، من وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، من بيت شيمش.

الرقيب الرئيسي. (احتياط) شاي ترمين، 26 عامًا، من الكتيبة 6623 التابعة للواء المظليين الاحتياطي 55، من روش بينا.

الضابط (احتياط) ألكسندر شبيتس، 41 عاماً، من الكتيبة 6623 في لواء المظليين الاحتياطي 55، من كرميئيل.

أوشري موشيه بوتشاك، 22 عاماً، قائد فرقة في وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال، من حيفا.

وكان كنعاني وكيسي وتيرمين وشبيتس قتلوا الجمعة جنوب قطاع غزة، بينما قتل بوتشاك اليوم شمال القطاع.

قتلوا خلال معارك في قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن خمسة جنود آخرين من وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي أصيبوا بجروح خطيرة في المعركة التي قُتل فيها كنعانيان وكاسي.