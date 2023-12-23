تهديد غالانت وغانتس من بيت حانون شمالي غزة :"ما حدث هنا يمكن أن يحدث في لبنان"

الوزيران الإسرائيليان أجريا جولة تفقدية في بيت حانون في شمال قطاع غزة ويهددان من أن ما حدث هناك سيحدث في بيروت

أجرى كل من وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب الوزير بيني غانتس اليوم السبت تقييما للوضع الأمني في بيت حانون شمال قطاع غزة، مع قائد وحدة الشمال في فرقة غزة العقيد حاييم كوهين. وأجرى الجانبان بجولة للاطلاع عن كثب على المنطقة وبعدها تحدثوا مع مقاتلي فرقة الاحتياط 969.

الوزير غالانت قال للمقاتلين :"أنا متأكد من أن السنوار يجلس في مخبأه ويشاهد التلفاز، اذن هو يرى كيف أصبحت بيت حانون والشجاعية، وكذلك ينطبق الأمر على لواء حماس الذي يحارب قواتنا في خانيونس، هو يفهم كيف انتهت قصة لواء بيت حانون. هذه الصورة تخلق النظام في المنطقة بأكملها". وشدد غالانت في تصريحاته على أهمية الحرب :"كل بيت يطلقون منه النار وكل مكان فيه إرهاب يجب أن نزيله، حتى يتمكن سكان سديروت من ورائكم، وفي المناطق الأخرى من العودة الى بيوتهم بهدوء ومعرفة أنه لا يوجد بنية تحتية تشكل تهديدا".

وكجزء من هذا أوضح وزير الأمن أنه يوجد في الحرب تأثير على المنطقة كلها مشيرا الى الجبهة الشمالية :"يجب أن يكون هناك ثمن لكل من يحارب دولة إسرائيل ويقوم بقتل وحشي للمواطنين، النساء والأطفال- نحن سنقضي عليه ...الحديث هنا عن أمر وجودي" وقال إن الأمر "ينعكس على البيئة كلها وكل من لديهم خريطه غوغل يمكنهم أن يقوموا بقص ولصق وأن يروا ما سيحدث في بيروت".

وربط الوزير غانتس أيضا الأمور مع ما يحدث في الجبهة الشمالية على الحدود بين إسرائيل ولبنان وقال :"هذه المعركة واحدة من أهم المعارك التي شهدتها دولة إسرائيل، هي تخدم أيضا سكان الجنوب وأيضا تسلط على جبهات أخرى، أنا متأكد من أن نصر الله يراقب ما يحدث هنا وهو لا يريد أن يحدث هذا عنده".