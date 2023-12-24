تطرق مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، على الأجواء في الرأي العام في بلاده، التي توحي بأن الأجزاء الصعبة من القتال، ستنتهي في غضون أسابيع قليلة. وأكد لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه حتى لو نجحت خطة تسريح جزء من قوات الاحتياط خلال شهر تقريبا، فإن القتال سيظل صعبا. وأضاف "ستكون المرحلة الثالثة صعبة أيضًا، وربما لم يكن من الواجب تعريفها على هذا النحو على الإطلاق. صحيح أن طبيعة القتال ستتغير، لكن ستكون هناك مداهمات وعمليات، وسيكون هناك ثمن. والعمل ضد الأنفاق سيستمر أيضاً وسيكون جهدا طويلاً وشاقا. يجب عدم فهم هذا الموضوع بشكل خاطئ، على شكل أن نأخذ الانطباع، أن المرحلة القادمة ستُنهي القتال بشكل كامل، وهذا ليس هو الحال على الإطلاق".