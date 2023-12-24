التغطية متواصلة| مُسيّرة تهاجم ناقلة نفط ترفع العلم الهندي في البحر الأحمر
ارتفاع حصيلة القتلى من العسكريين الإسرائيليين منذ العملية البرية لحرب "السيوف الحديدية" إلى 152
تستمر المعارك الطاحنة والضارية، والقصف العنيف المتبادل، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس في قطاع غزة. وذلك في إطار اليوم 79 لحرب "السيوف الحديدية" بحسب التسمية الإسرائيلية، و"طوفان الأقصى" بحسب التسمية الفلسطينية. كما وتشهد الجبهات الأخرى، كلبنان واليمن والضفة الغربية تصعيدًا، مع منظمة حزب الله وأنصار الله الحوثية، لا سيما في البحر الأحمر.
صافرات الإنذار تدوي في كيبوتس بئيري في غلاف غزة، الواقع شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن صافرات الإنذار التي دوت في بلدة شلومي الإسرائيلية، القريبة من الحدود مع لبنان، سببها نشاطات الجيش في المنطقة، وليس "رشقات قذائف من لبنان". كما أعلن الجيش أنه يهاجم أهدافًا في جنوب لبنان.
تطرق مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، على الأجواء في الرأي العام في بلاده، التي توحي بأن الأجزاء الصعبة من القتال، ستنتهي في غضون أسابيع قليلة. وأكد لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه حتى لو نجحت خطة تسريح جزء من قوات الاحتياط خلال شهر تقريبا، فإن القتال سيظل صعبا. وأضاف "ستكون المرحلة الثالثة صعبة أيضًا، وربما لم يكن من الواجب تعريفها على هذا النحو على الإطلاق. صحيح أن طبيعة القتال ستتغير، لكن ستكون هناك مداهمات وعمليات، وسيكون هناك ثمن. والعمل ضد الأنفاق سيستمر أيضاً وسيكون جهدا طويلاً وشاقا. يجب عدم فهم هذا الموضوع بشكل خاطئ، على شكل أن نأخذ الانطباع، أن المرحلة القادمة ستُنهي القتال بشكل كامل، وهذا ليس هو الحال على الإطلاق".
تكثف مصر محاولاتها للتوسط بين إسرائيل وحماس، إذ اقترحت خطة من ثلاث مراحل، وافقت عليها حركة حماس. وتشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والثانية تشكيل حكومة خبراء فلسطينية (تكنوقراطية) جديدة في غزة والضفة الغربية، والثالثة انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "الشرق" السعودية، صباح اليوم (الأحد). ونشر تقرير آخر يؤكد ما قيل، وذلك في صحيفة "العربي الجديد" القطرية. وقال مصدر مطلع على تفاصيل الوساطة المصرية: إن "رؤية مصر لمستقبل الحكم في المناطق الفلسطينية، ترتكز على الرغبة في إشراك كافة الفصائل الفلسطينية وإيجاد بديل لأبو مازن كرئيس للسلطة".
رصدت صباح اليوم عشر إطلاقات انطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال اسرائيل وسقطت في مناطق مفتوحة، وبالتالي، لم تدوي صافرات إنذار. كما أطلقت قذيفة مضادة للدروع في منطقة هار دوف. ولم تُسجّل إصابات. ورد الجيش الإسرائيلي بالمدفعية.
يعيد الجيش الإسرائيلي النظر في مسألة استخدام الآليات الخفيفة في قطاع غزة - وكذلك على الطرق اللوجستية، وهي طرق تعتبر أكثر حماية. يوجد في أراضي قطاع غزة مئات من مركبات الجيش الإسرائيلي الخفيفة وغير المصفّحة من مختلف الأنواع، في الأماكن التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. بما في ذلك سافانا، شاحنات صغيرة بيك أب، وشاحنات وجيبات عسكرية. وقال المحلل العسكرية لصحيفة "هآرتس":" إن معظم هجمات حماس يتم صدها، فيما تنجح القلة بجباية ثمن باهظ من القوات الإسرائيلية".
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد)، مقتل 8 عسكريين له يوم أمس (السبت). وينتمي هؤلاء إلى سلاح الاحتياط - القادة الذين ليسوا ضباط، وهو ما يُعادل طبقة ضباط الصف. واثنين من القتلى من كتيبة الهندسة 603، وقتل مُسعفان رافقوهما. سقطوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات، على الآلية الهندسة وهي ناقلة جند، كانوا يستقلونها في جنوب القطاع. والنصف الآخر من القتلى، من الكتيبة 6646 التابعة للواء 646 مشاة، سقطوا بانفجار عبوة ناسفة، كانت جزءًا من بيت مفخخ، وذلك أثناء اشتباكات وتبادل إطلاق نار وسط القطاع.
تقارير عربية: نشاطات للجيش الإسرائيلي في مدن عديد بالضفة الغربية- نابلس الخليل وطولكرم وبيت لحم.
أثناء ساعات الليل: نشاطات للجيش الإسرائيلي في خانيونس جنوب القطاع. وصافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، للتحذير من تسلل قطعة جوية "معادية" أطلقت من لبنان. وتم إطلاق قذيفة لتعترض هذه القطعة، من الدفاعات الجوية الإسرائيلية.
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، يهاتف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غَلانت. وأشار بيان صادر عن الوزير الأميركي، إلى أنهما بحثا الجهود الحثيثة لتسهيل إطلاق سراح كافة المختطفين الإسرائيليين المتبقين داخل قطاع غزة، وزيادة مستويات المساعدات الإنسانية التي سيتم إدخالها إلى غزة. وجاء في البيان أن "الوزير بلينكن أكد على أهمية الإجراءات لمنع توسع الصراع، ومنع التصعيد في لبنان".