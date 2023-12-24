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الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 8 جنود له في قطاع غزة

i24NEWS
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العسكريين الإسرائيليين الذين سقطوا في 23 كانون الاول ديسمبر 2023 في معارك قطاع غزة
العسكريين الإسرائيليين الذين سقطوا في 23 كانون الاول ديسمبر 2023 في معارك قطاع غزةIsrael Defense Forces

نصف القتلى ينتمي إلى الجيش النظامي والهندسة، والقسم الآخر من سلاح الاحتياط والمشاة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد)، مقتل 8 عسكريين له يوم أمس (السبت). وينتمي نصفهم إلى الجيش النظامي، فيما النصف الآخر من سلاح الاحتياط، أي القادة الذين ليسوا ضباط، وهو ما يُعادل طبقة ضباط الصف. 

ديفيد بوغدانوفسكي، 19 عامًا من حيفا الساحلية (شمال). أورال باشان 20 سنة من حيفا. غال هيرشكو، 20 سنة من يفتاح قريبا من الحدود مع لبنان. إيتامار شيمين، 21 عامًا، من لابيد شرق الرملة. نداف يسسخار فرحي، 30 عامًا من هرتسليا الساحلية شمال تل ابيب. إلياهو مئير أوحانا 28 سنة من حيفا. إليساف شوشان 23 سنة من القدس. أوهاد عاشور 23 سنة من كفار يونا شرق نتانيا. 

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واثنين من القتلى من كتيبة الهندسة 603، وقتل مُسعفان رافقوهما. سقطوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات، على الآلية الهندسة وهي ناقلة جند، كانوا يستقلونها في جنوب القطاع. والنصف الآخر من القتلى، من الكتيبة 6646 التابعة للواء 646 مشاة، سقطوا بانفجار عبوة ناسفة، كانت جزءًا من بيت مفخخ، وذلك أثناء اشتباكات وتبادل إطلاق نار وسط القطاع. 

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