تكفير عن الخطأ؟ الجيش الإسرائيلي يبلور خطة لمحور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات ميدانية لمنع التهريب، كما يعمل بالتنسيق مع واشنطن والقاهرة لوضع حل أمني

كثيرة هي الإخفاقات التي مُنيت بها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشكل عام، والاستخبارات الحربية بشكل خاص، قبل وأثناء الحرب في قطاع غزة. إلا أن موقع "والا" العبري، أشار بالبنان إلى إخفاق "من نوع آخر".

تحويل حركة حماس لمحور صلاح الدين (فيلادلفيا)، محورًا لتهريب الأسلحة، من رفح المصرية في شبه جزيرة سيناء الصحراوية، ورفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة. وكان الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانئيل هغاري، قد كشف النقاب عن تدمير أكثر من 30 ألف عبوة ناسفة في قطاع غزة. لُيوجّه جنرالات الانتقادات، بأنه بدلا من تدميرها الآن، كان ينبغي على الجيش إحباط تهريبها أصلا، بطريقة أكثر استهدافًا في العامين الماضيين. وانتقدت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الاستخبارات الحربية وسلاح البحرية، "لم يفعلان ما يكفي" لمنع حماس من الحصول على هذه الكمية من الذخيرة، سواء عبر برًا عبر رفح، أو بحرًا عبر البحر الأبيض المتوسط. إلا أن الإخفاق، لا يقصر على جزء من الجيش، بل إنه كله، يتحمل المسؤولية، كما ذكر مصدر عسكري.

وحول الكمية، قال ضابط في الجيش الإسرائيلي من إحدى الوحدات المتواجدة داخل قطاع غزة لموقع "والا"، "إن كمية المتفجرات التي تم الاستيلاء عليها منذ بداية الحرب لا يمكن تصوّرها". وأضاف أن "حجم العبوات والصواريخ المضادة للدبابات والقذائف التي استخدمت ضدنا، يذكّر بالقتال الذي تخوضه تنظيمات الجهاد العالمي في سوريا والعراق".

وتنافي هذه الصورة، الاعتقاد السائد داخل الجيش الإسرائيلي، أنه سيستغرق سنوات حتى تنجح حماس في إعادة تأهيل مخزونها من الأسلحة، كالصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والعبوات الناسفة من مختلف الأنواع، منذ العملية العسكرية "حارس الأسوار -سيف القدس" أيار مايو 2021.

والآن، تعمل القيادة الجنوبية على خطة لمعالجة محور فيلادلفيا لمنع تسليح حماس وتعاظم قوتها. وبحسب المصادر العسكرية الإسرائيلية، فإن القيادة الجنوبية الإسرائيلية تنفذ عمليات ميدانية منذ الأسابيع القليلة الماضية لمنع التهريب، وفي الوقت نفسه، تعمل حاليا على خطة للتعامل مع محور صلاح الدين والطريقة التي سيتم بها ذلك. وفي الخلفية، يرسل المصريون رسائل إلى إسرائيل بعدم القيام بأعمال عدوانية في المنطقة، حتى لا تؤدي إلى أعمال شغب ومحاولات من قبل الفلسطينيين للانتقال إلى الأراضي المصرية.

وبحسب مصادر أمنية لموقع "والا"، فإن الموضوع الحساس أثير أمام المصريين والأميركيين، وتُنسّق الأطراف لصياغة حل أمني. وقال ضابط إسرائيلي: "لا توجد نية لنقل كامل مخزون الأسلحة والعبوات الناسفة التي يضبطها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة إلى إسرائيل، فهو أمر خطير ولا فائدة منه، لذلك يتم تدميرها في الأراضي الفلسطينية بطريقة منهجية". وأوضح "نحن نتحدث عن مستودعات أسلحة ومخزونات كبيرة. نطاقها كبير للغاية لدرجة أن عناصر حماس يخرجون إلى الشوارع كمواطنين أبرياء ويمرون بين المباني، لأنهم يعلمون أن كل منزل تقريبًا به أسلحة وذخيرة، فلماذا يخاطرون بالتجوّل بالأسلحة في ظل ملاحقتنا لهم؟".