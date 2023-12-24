الولايات المتحدة تعترض 4 طائرات مسيرات استهدفت مدمرة جنوب البحر الأحمر

القيادة المركزية للجيش الأميركي: المُسيّرات أطلقت من المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون

اعترضت سفينة حربية أميركية، تبحر في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، أربع طائرات مسيرة انطلقت من اليمن الليلة (الأحد). وذكر بيان للقيادة المركزية للجيش الأميركي أن الصواريخ أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن. كما أفاد الجيش الأميركي بإطلاق صاروخين باليستيين على سفن على طرق الشحن الدولية في البحر الأحمر، من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. لم تتعرض أي سفينة للعطب أو التلف.

وفي غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الليلة أن الناقلة التي تعرضت لهجوم أمس في المحيط الهندي، أصيبت بطائرة بدون طيار انطلقت من إيران. والشركة مملوكة لليابان ومرتبطة بقطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر. نفت إيران، الليلة الماضية، الاتهامات بأنها متورطة في التخطيط لهجمات ينفذها المتمردون الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، إن الحوثيين لديهم أدواتهم الخاصة للعمل. وذكر مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن طهران متورطة بشكل كبير في التخطيط لهجمات الحوثيين، وأن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها ضرورية لقدرتهم على تشغيل وإتلاف السفن في البحر الأحمر.

بالأمس، تعرضت ناقلة هولندية تدعى "كيم بلوتو" كانت تبحر من السعودية إلى الهند، لقصف بطائرة بدون طيار انطلقت من إيران، جنوب ورابال في الهند، بحسب البنتاغون. وكانت الناقلة التي كان يرفع عليها العلم الليبيري مستأجرة من قبل شركة هولندية من شركة أوروبية مملوكة بشكل جزئي وغير مباشر لرجل أعمال إسرائيلي.