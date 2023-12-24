هذا ما يعيق "السيطرة الكاملة" للجيش الإسرائيلي على شمال القطاع!

مسؤولون أمنيون إسرائيليون يؤكدون أنه على الرغم من اقتراب السيطرة على شمال قطاع غزة، إلا أن ذلك لا يشكل إزالة كاملة للتهديد الذي تواجهه القوات الموجودة على الأرض

بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يقترب من السيطرة الكاملة على شمال قطاع غزة، ذكرت وسائل الإعلام الأميركية اليوم (الأحد)، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أكدوا أن هذا لا يعني إزالة كاملة للتهديدات في المنطقة، بل مجرد تقليل قدرة عناصر حماس على إيذاء الجنود في الميدان.

وأضافوا أيضًا أنه في هذه المرحلة، بدأ الجيش الإسرائيلي في زيادة عملياته بشكل كبير ضد الأنفاق في قطاع غزة. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن شبكة الأنفاق العميقة، المتشبعة ومتعددة الطوابق التابعة لحماس، تقوّض سيطرة إسرائيل على أراضي قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن محللين إسرائيليين أن شبكة الأنفاق العميقة التابعة لحركة حماس تساهم في عدم قدرة إسرائيل على إحكام قبضتها على أراضي القطاع. وتستخدم حماس هذه الشبكة لتنفيذ هجمات على القوات الإسرائيلية، والآن يستعد الجيش الإسرائيلي وفقًا لذلك ويزيد من تركيزه على الأنفاق.

وأوضح نفس الخبراء أن سيطرة إسرائيل على شمال قطاع غزة لا تعني أن الجيش الإسرائيلي قد قضى على جميع خلايا حماس في المنطقة، ولكن إسرائيل تقلل من قدرة المسلحين في المنطقة على تنفيذ تحركات هجومية ضد إسرائيل. في غضون ذلك، عثر الجيش الإسرائيلي على مجمع ذخيرة في مبنى مدني الليلة حيث تم العثور على عشرات قذائف الهاون ومئات القنابل اليدوية. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة هذا الصباح أيضًا، بعد تعرض حوالي 200 هدف للهجوم في قطاع غزة في اليوم الأخير.