باحث إسرائيلي يكشف "العجلة" التي ستُسرّع انهيار حماس

د. يارون فريدمان محاضر الشرق الأوسط في جامعة حيفا: رفح هو محور المعارك الذي قد يؤدي إلى انهيار حماس

في مقال رأي كتبه على الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، رأى الباحث الإسرائيلي د.يارون فريدمان، إن الاستيلاء على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، لا يشبه أي منطقة أخرى استولى عليها الجيش الإسرائيلي، ومن الممكن أن يكون حافزاً كبيراً لتراجع حماس. لماذا رفح؟ وما هي الصعوبات الرئيسية؟

ولخّص فريدمان ذلك، بأن رفح هي "شريان" التهريب، الذي تقوم على حركة حماس بكل أذرعها: السلطوية والعسكرية على حد سواء. مشيرًا إلى شبكة الانفاق، التي خدمت مساري تهريب- الأول من ليبيا والثاني من السودان، دولتان تشهدان فوضى خلاقة. وفيما كانت السودان حليفة لـ "محور المقاومة" بقيادة إيران، أتى انقلاب عبدالفتاح البرهان، ليُغيّر موقفها من حماس. ومما زاد الطين البلة بالنسبة للحركة، أن جنرالا آخر باسم عبد الفتاح قام بانقلاب في مصر، هو السيسي. الذي عمّق تحديات التهريب، في الحملة العسكرية التي شنّها على الجهاديين في شبه جزيرة سيناء الصحراوية، وخصوصًا، رفح المصري. حملة انتهت ببناء "رفح الجديدة" للأهالي الذين أُخرجوا من رفح، ليتسنى للجيش المصري، مكافحة الجهاديين فيها، الذين يرتبطون بعلاقات طيبة مع حماس، وفقا للباحث.

يقول فريدمان:" قبل تلك الحقبة، شهدت غزة العصر الذهبي للتهريب- ولبناء وتعاظم القوة لحماس". مشيرًا إلى أن سيطرة إسرائيل على رفح، ستجعل حماس تنهار في وقت زمني قصير. إلا أن الصعوبات كثيرة: حماس استثمر بكتيبة رفح داخل جناحه المسلح كتائب القسام. ثانيًا، إسرائيل ركّزت كل النازخين من شمال القطاع إلى رفح في الجنوب، وعملية عسكرية هناك، ستؤدي إلى غضب دولي على إسرائيل. ثالثًا، مصر تخشى أن يسيء ذلك لها داخليا وخارجيا.