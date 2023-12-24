شخصية إسرائيلية بارزة تتحدى النقاش وتدافع عن الصليب الأحمر!

في ظل الأزمة بين إسرائيل والصليب الأحمر، اختار صحفي إسرائيلي الانحياز للمنظمة الدولية

تتعرض منظمة الصليب الأحمر مؤخراً لانتقادات كثيرة داخل إسرائيل، "لعدم قيامها بواجبها" فيما يتعلق بالمختطفين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة. هذا، ولم تقم المنظمة منذ اختطافهم بزيارة أي من المختطفين، ولا حتى لتسلم الأدوية التي يحتاجها بعضهم.

وعلى الرغم من ذلك، اختار الصحفي في القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي عراد نير (61 عامًا)، اليوم (الأحد) الدفاع عن المنظمة. وأشار إلى أن "إسرائيل دولة قانون، وعضو في أسرة الأمم المتحضرة. ولهذا السبب، يتمتع الصليب الأحمر بالقدرة على أداء دوره داخل دولة إسرائيل".

وأضاف أن "بعكس ذلك، الصليب الأحمر في غزة، الخاضع لسيطرة حماس، لا يستطيع أن يفعل ذلك. يمكنه أن يطلب منهم، ويطلب منهم، أن يفعلوا ما في وسعهم. ولا يمكنهم زيارة المختطفين دون أن تسمح لهم حماس بذلك".

كما وصف النقاش الدائر بشأن هذه المسألة "غير ذي صلة" وتابع: "هناك محاولة لتحويل النقاش نحو الصليب الأحمر، وإلقاء مسؤولية الحكومة الإسرائيلية عما يحدث مع المختطفين، فهم لم يأتوا لأخذ بيدهم".