صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل ما زال من الممكن أن نحلم بالسلام مع السعودية؟

الدكتور (المقدم احتياط) شاي هار تسفي، يتطرق إلى إمكانية تحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية

حتى اندلاع الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، بدا أن إسرائيل والسعودية تتجهان نحو اتفاق تطبيع تاريخي. إلا أن الحرب وضعت العديد من علامات الاستفهام حول فرص تحقيق "الحلم" كما يوصف بإسرائيل.

يتوقع الدكتور (المقدم احتياط) شاي هار تسفي، تأخذ القضية الفلسطينية بعد الحرب، أهمية قصوى لدى واشنطن والرياض. مستندا إلى تصريحات المسؤولين الأميركيين، واستطلاع رأي أجراه مؤخراً معهد أميركي هو معهد واشنطن للأبحاث في المملكة العربية السعودية، إلى أنه بعد الحرب حدث انخفاض كبير في تأييد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل - 17% مقابل حوالي 40%. ويدعي الدكتور الذي يرأس قسم الشؤون الدولية والشرق الأوسط في معهد السياسات والاستراتيجية بجامعة رايخمان الإسرائيلية أنه "على غرار الدول العربية الأخرى، في السعودية يمكنك أيضًا رؤية الفرق بين المصالح والقيود. وعلى المستوى العام، تدعو السعودية إلى وقف إطلاق النار وتنتقد إسرائيل، على الرغم من أنها لا تتردد، في انتقاد حماس. ومن ناحية أخرى، لا شك أن السعودية تطمح، على المستوى الاستراتيجي، إلى أن تنجح إسرائيل في الإطاحة بحكم حماس، بسبب الضرر الذي سيلحقه ذلك، بالمحور الراديكالي الذي تقوده إيران".

أما بالنسبة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، فيزعم الدكتور هار تسفي أن حقيقة نشر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي مقالا في الأيام القليلة الماضية على موقع إيلاف الإخباري، ولم يستبعد فيه إمكانية دمج السلطة الفلسطينية في عمليات إعادة تأهيل غزة، لكنه ادعى أنها يجب أن تخضع لإصلاح شامل، رأى هار تسفي، أن هذا المقال يهدف إلى نقل رسائل مخففة إلى العائلة المالكة السعودية فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية. وأخيرا، يؤكد د. هار تسفي أن "نتائج الحرب سيكون لها آثار كبيرة على إمكانية تحقيق التطبيع، في حين أن النجاح في الإطاحة بحكم حماس قد يقرّب من إمكانية تحقيق اتفاق تاريخي في وقت مبكر من عام 2024، ولكن ويعتمد الكثير على السياسة التي ستتبناها إسرائيل في أعقاب ذلك.

ويبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفقا لهار تسفي، سيضطر إلى الاختيار بين الاعتبارات الأمنية الاستراتيجية والاعتبارات السياسية الضيقة. وبين فرص تحقيق حلمه بسلام مع السعودية يقوّض إيران، وبين والحفاظ على حكومته في تركيبتها الحالية.