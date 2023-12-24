تقرير إسرائيلي: مصر اقترحت صيغة جديدة لصفقة رهائن بين إسرائيل وحماس

وبحسب المصدر المطلع على التفاصيل، فإن الصفقة تشمل ثلاث مراحل، علمًا أنه من المُستبعد أن تقبل بها إسرائيل

قدمت مصر لإسرائيل وحماس اقتراحًا جديدًا لصفقة رهائن من ثلاث مراحل، وفقًا لمصدر إسرائيلي تحدث مع القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي اليوم (الأحد).

وبحسب الاقتراح فإن المرحلة الأولى ستتضمن إطلاق سراح نحو 40 مختطفاً من النساء والمرضى وكبار السن، مقابل وقف الأعمال العدائية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. في المرحلة الثانية، سيتم إطلاق سراح الجنود والجثث، مع الحديث عن اليوم التالي للحرب - بينما تسمح إسرائيل مرة أخرى بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الإرهابيين.

المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الإشكالية بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل، ستشمل إطلاق سراح الرجال والجنود – مقابل إطلاق سراح الإرهابيين، انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وفي إسرائيل لا يوجد اتفاق على التفاصيل التي اقترحها المصريون.

وبحسب المصدر، فإن إسرائيل مستعدة لقبول المرحلة الأولى، التي تذكرنا بالصفقة السابقة التي أدت إلى إطلاق سراح المختطفين، لكن المراحل التالية، خاصة الأخيرة منها، لا يمكن الالتزام بها الآن. وتعمل مصر على التوصل إلى هدنة جديدة، وفقا قناة العربية السعودية اليوم (الأحد). وبحسب التقرير، تحاول القاهرة الترويج لتشكيل حكومة خبراء في غزة حتى إجراء انتخابات في القطاع، في حين أن التفاهمات المتعلقة بالإفراج عن الجنود المحتجزين لدى حماس لن تتم إلا بعد الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي.