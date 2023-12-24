هذا ما وجده الجنود الإسرائيليون داخل ملابس قتلى حماس في غزة!

تمرير تعليمات عبر رسائل ورقية، وزيادة استخدام القناصة والفخاخ المموهة، يؤكد أن حماس تخوض معركة تعليمية ضد الجيش الإسرائيلي

روتين القتال في غزة بدأ يستقر في أنماط ثابتة، متشابهة مع بعضها البعض. لقد أصبحت الوتيرة أبطأ بالنسبة للجيش الإسرائيلي لعدة أسباب: عمليات التمشيط المتكررة في المناطق التي تم احتلالها بالفعل، لكن عناصر لا يزالون يختبؤون فيها، والخوف المتزايد من "النيران الصديقة"، والصدمة جراء إطلاق النار على المختطفين الثلاثة في الشجاعية منذ أكثر من أسبوع. وفي هذه الأثناء، كما يفعل الجيش الإسرائيلي، يبدو أن حماس تحقق أيضًا وتتعلم وتستخلص الدروس والعبر، وتبحث عن نقاط الضعف في قوات الجيش الإسرائيلي بعد كل حادث، استعدادًا لجولة أخرى من القتال في اليوم التالي.

تحولت الأيام إلى أسابيع، ثم تحولت الأسابيع إلى أشهر في القتال في قطاع غزة، في طقوس بدأت تكرر نفسها. وتدور معظم المعارك في ساعات الصباح بعد شروق الشمس، أو في ساعات ما بعد الظهر عندما لا يزال هناك ضوء، قبل غروب الشمس المبكر. ومن جانبها، تبذل قوات الجيش الإسرائيلي قصارى جهدها من أجل التأقلم مع التغيير الذي تبديه حماس، التي تتحسن من يوم لآخر. بل وتنقل دروسها بين جباليا وبيت حانون، ومن الشجاعية والى الدرج، الحي الجديد شمال شرق مدينة غزة، الذي بدأ الجيش الإسرائيلي بالدخول إليه، في هذه الأيام فقط.

ومن المرجح أن عناصر حماس، يعرفون أنهم يتعرضون للتنصت المستمر من قبل المخابرات الإسرائيلية، إلا إذا كانت لديهم شبكة هاتفية سلكية ومغلقة في منطقة محلية معينة، لا تتجاوز كتلتين أو ثلاث بنايات. في بعض الحالات، يجد الجنود الإسرائيليون الذين يتفقدون جثامين عناصر حماس الذين قتلوا للتو، بطاقات ملاحظات في جيوبهم - تعليمات حول كيفية مفاجأة الجنود الإسرائيليين، ومن أي زاوية يجب نصب الكمين لهم، وحتى في أي تاريخ يجب عليهم مغادرة المخبأ تحت الأرض. تقول بعض الملاحظات، أنها الأشهر الأولى من عام 2024 المقبل. وكانت طريقة إرسال الملاحظات شائعة بين عناصر حماس والجهاد الإسلامي في الثمانينيات والتسعينيات، ويتم إحياؤها الآن.

جنود الجيش الإسرائيلي، من جانبهم، مطالبون باتخاذ قرارات معقدة بشكل خاص: هذا الشهر اكتشفت قوة من لواء "الناحال" للمشاة في الجيش الإسرائيلي بندقية كلاشينكوف تطلق النار عليهم في وسط شارع في جباليا. كانت الغريزة الأولية هي الخروج والهجوم بكل قوة، لأن عناصر حماس خرجوا أخيرًا من عين النفق. لكن تبين لاحقًا أنه فخ وكمين لإغراء الجنود، واستدراجهم لإطلاق قذيفة آر بي جي من مكان مرتفع. خلال الليل، تم نقل هذه الدروس إلى القوات الأخرى في "ناحال" من جهة، وإلى جيش حماس من جهة أخرى.

وفي حالة أخرى، أراد المقاتلون الإسرائيليون كسر الأبواب بمطرقة زنة 5 كيلو أو أدوات مماثلة. وأدى ذلك إلى حدوث ضجيج في إحدى أحياء جباليا، الأمر الذي دفع عناصر حماس إلى التحرك صوب الجنود وكشف مواقعهم. وفي نهاية الأسبوع، أدت خدعة للجيش الإسرائيلي، لجوء مقاتلي حماس داخل مبنى للقيادة والتحكم والسيطرة للحركة، ليتبين أنهم وقعوا في مصيّدة مقاتلة إسرائيلية، دمّرت المبنى على جميع من فيه.

Hezbollah's Media Office / AFP

لبننة الحرب في غزة

ومع ذلك، في معركة التعلم التي لا تنتهي، تظهر حماس صبراً ربما كان مخططاً له مسبقاً: في الأيام الأخيرة تضاعفت التقارير الواردة من مختلف القطاعات القتالية حول استخدام القناصة ضد الجنود. وإذا كانت اليقظة والانضباط العملياتي للوقوف في أماكن آمنة وغير مكشوفة مرتفعين في صفوف الجيش الإسرائيلية في بداية الحرب، فمن الطبيعي أن يتلاشى ذلك على مدار أسابيع طويلة من القتال، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف. وتبحث حماس باستمرار عن طرق لتجاوز العوائق التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على أسلحتها.

بالأمس، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو تم العثور عليه في خوذة Go-Pro لأحد عناصر حماس، الذي قُتل في هجوم شنته الكتيبة 931 في "ناحال". ويظهر الفيديو نموذجا لتعلم الدروس، على شكل وضع عبوة ناسفة في زقاق ضيق لا يمكن إلا لمقاتلي المشاة المرور فيه ومن المستحيل أن تمر به الدبابات، ومن ثم تمويه العبوة بين الأنقاض وإخفائها بمنشفة قذرة وصينية بيض. ولم يكن عبثا أن قائد فرقة النخبة في الجيش الإسرائيلي، المقدم دان غولدفوس، قال لجنوده في خان يونس إنه لا ينبغي الاستهانة بكتائب القسام ونظام التحصينات "المذهل" الذي أنشأته. وكما هو الحال في فرقة غولدفوس، كذلك في معظم الألوية والكتائب الإسرائيلية: ضباط التدريب والاستخبارات يتنقلون في كثير من الأحيان بين الضباط الذين قاتلوا للتو، ويستخرجون منهم كل يوم تفاصيل جديدة، للتعرف على عقائد حماس القتالية.

ولا يشعر الجيش الإسرائيلي بضغط زمني لإنهاء العملية البرية، لكن معدل تقدم القوات ليس سريعا أيضا مقارنة بالشهر الأول. ويرغب الجيش في رؤية أحياء مدينة غزة وجباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا – التي تطل على منطقة سديروت وبلدات غلاف غزة – خالية من السكان الغزيين، حتى بعد انتهاء الحرب المستمر في نهاية كانون الثاني يناير، حتى يتمكنوا من الحفاظ على الإنجازات، بشكل رئيسي من خلال الغارات الجوية، والمداهمات الخاطفة البرية.

ولكي يبقى شمال قطاع غزة قليل السكان، الأمر الذي يقلل من إمكانية أن يتواجد به عناصر حماس الذين ما زالوا على قيد الحياة، سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقرر ما يجب فعله بممر جحر الديك، الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه. وقامت القوات الهندسية الإسرائيلية، بشق طريق عريض جديد ومريح على طول هذا الممر الواصل بين مدينة غزة وبلدتي البريج والنصيرات، بطول 7 كيلومترات، يبدأ عند الحدود الإسرائيلية شرقا (كيبوتس بئيري) ويصل إلى الساحل غربًا. وبدون الحفاظ على تواجد قوات إسرائيلية ثابتة في المحور، يمكن أن يكون هناك تدفق نحو الشمال لنحو مليون من سكان غزة إلى منازلهم في مدينة غزة وضواحيها.

في العديد من القواعد الأمامية للألوية والفرق حول المحيط، هناك عقداء ومقدمون في الاحتياط، بعضهم في العقد السابع من حياتهم، وقد رأوا كل شيء بالفعل كنقباء في حرب لبنان الأولى في منتصف الثمانينات، عندما تم إنشاء المنطقة الآمنة (الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان). ويقول البعض منهم: "من الصعب المقارنة، لأن لبنان كان لا يزال لديه حينها، على الأقل حكومة مركزية، لكننا بدأنا نعترف بمراحل لبننة في القطاع". ويضيفون "حركة مسلحة كبيرة تسيطر على منطقة كبيرة، ونحن بدورنا نقوم بتقطيع أوصالها وتفتيتها إلى فرق حرب عصابات، ولا يوجد حل في الأفق لتسوية مستقبلية".