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تقرير: وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين

i24NEWS
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جنود الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
جنود الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزةIDF Spokesperson

وتحتجز الحركة عددا من الإسرائيليين في قطاع غزة، وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية.

أكد عضو في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، أن وفدا من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين.

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وتحتجز الحركة عددا من الإسرائيليين في قطاع غزة، وقال المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل أسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.

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