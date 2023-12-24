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تقرير: حزب الله يبدأ سحب جزء من قواته من المناطق الحدودية مع إسرائيل

i24NEWS
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مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية يتدربون في قرية عرمتا في قضاء جزين بجنوب لبنان، 21 مايو 2023.
مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية يتدربون في قرية عرمتا في قضاء جزين بجنوب لبنان، 21 مايو 2023.AP Photo/Hassan Ammar

وذكر التقرير أن هذا يأتي في ظل تزايد عدد القتلى من قواته خلال التصعيد مع إسرائيل ومخاوف من هجوم استباقي للجيش الاسرائيلي

بدأ حزب الله اليوم بسحب مقاتلي قوة الرضوان من عدة مواقع في جنوب لبنان الى الشمال، وذكر موقع "والا" أن ذلك على خلفية المخاوف من مواصلة القتال وحتى من هجوم استباقي للجيش الإسرائيلي. 

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بدأت خلال الأيام الأخيرة ترد تقارير استخباراتية بأن حزب الله سحب جزءا من قوته جنوب لبنان اللى المنطقة الشمالية، وذلك على خلفية المخاوف من دقة صواريخ حزب الله، الذي نجح حتى الآن بقتل عدد كبير من قواته وضرب يوميا بنية عسكرية عمل الحزب على إنشائها على مدار سنوات. من بين القوات التي انسحبت كان جزءا من قوات الرضوان، والتي يصل عددها لعدة آلاف بمستويات مختلفة ومن تشكيلات مختلفة في الذراع العسكرية للتنظيم الشيعي. الا أنه بحسب الموقع الضربات الإسرائيلية المركزة للجيش الإسرائيلي تشكل ضغطا كبيرا على التنظيم.  

مسؤولوون في جهاز الأمن قالوا إنه من غير الواضح إن كان سيكون هذا انسحابا مؤقتا أو دائما بسبب المخاوف من مقتل نشطاء آخرين من فرقة الرضوان ، حيث يعتبرون بأنهم "قوات النخبة" بالنسبة للتنظيم- إلا انهم أكدوا بأن الانسحاب وقع بعدد من المواقع. 

وأعلن حزب الله اليوم الماضي أنه منذ بداية القتال مع الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. قتل في صفوفه 131 مقاتلا من التتظيم غالبيتهم من قوة الرضوان. الذي يشكلون قوات النخبة والذين تم تدريبهم على مدار سنوات لمهمات معقدة.  

 

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