تضامناً مع غزة.. بطريرك القدس يترأس قداس عيد الميلاد في بيت لحم بدون احتفالات

وأضاف البطريرك : "نحن هنا لنصلّي ونطلب ليس فقط وقفاً لإطلاق النار، علينا أن نوقف الأعمال العدائية وأن نطوي الصفحة لأن العنف لا يولّد الا العنف".

وصل موكب بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، إلى مدينة بيت لحم ليترأس قداس منتصف الليل بعيد الميلاد، في غياب شجرة الميلاد والاحتفالات والفرح في المدينة، التي عادة ما كان العيد يجذب إليها آلاف الزوار، حيث ألغت بلدية بيت لحم الاحتفالات بالعيد بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقال البطريرك فور وصوله بيت لحم: "قلوبنا مع غزة، إلى كل الناس في غزة، لكن على وجه الخصوص إلى رعيتنا المسيحية في غزة التي تعاني، لكننا نعرف أننا لسنا الوحيدين الذين نعاني".

وأضاف البطريرك : "نحن هنا لنصلّي ونطلب ليس فقط وقفاً لإطلاق النار، علينا أن نوقف الأعمال العدائية وأن نطوي الصفحة لأن العنف لا يولّد الا العنف".

وانطلق الموكب من ديوان البطريركية اللاتينية في القدس صوب مدينة بيت لحم، وصولاً إلى دير مار إلياس، ثم دوار العمل الكاثوليكي، ليُكمل البطريرك رحلته سيراً على الأقدام إلى ساحة المهد مروراً بشارعي النجمة وراس افطيس حتى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، حيث ترأس قداساً، استعدادا لقداس منتصف الليل.

وبدت بيت لحم، وكأنها مدينة أشباح اليوم الأحد، حيث ألغيت الاحتفالات عشية عيد الميلاد بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.