إسرائيل تناقش إمكانية نفي قادة حماس للخارج في إطار الحل لإنهاء الحرب في غزة

يأتي هذا في ظل المناقشات التي أجرتها القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة

تناقش إسرائيل امكانية نفي قادة حماس في إطار الحل لإنهاء الحرب في غزة، ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" ذكر مسؤولون إسرائيليون أن هذه الامكانية نوقشت داخل القيادة السياسية والأمنية خلال الفترة الأخيرة.

وذكر مصدر مطلع على تفاصيل النقاشات إنه لا يوجد أنه لا يوجد حاليا أي اقتراح ملموس على الطاولة، لكن هذا احتمال قيد الدراسة، بشرط ألا يضر بالهدف الذي حدده كابنيت الحرب وهو تدمير القدرات الحكومية والعسكرية. حركة حماس في غزة.

وقال مسؤول سياسي بأن "إجلاء قيادة حماس إلى الخارج لا يتناقض مع أهداف الحرب،هناك عدد غير قليل من الدول التي يمكنها استقبالهم، على سبيل المثال قطر".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية تطرقت الى وثيقة سرية، جهزت من قبل مركز دراسات في الرياض، هذه الوثيقة تتضمن خطة لإنهاء الأزمة في غزة، حيث شملت إجلاء "القادة العسكريين والأمنيين لحماس الى الجزائر" ، هذه الوثيقة تقترح نشر قوة عربية للحفاظ على السلام في القطاع.