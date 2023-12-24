الجيش الإسرائيلي يستعيد جثث خمسة مخطوفين في غزة ويدمر مقر قيادة حماس في جباليا

ووفقا لبيان الجيش فإن نجح بانتشال الجثامين الخمسة من مقر قيادة حماس في جباليا والواقع تحت الأرض

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، عن المقر الرئيسي لحركة حماس والواقع تحت الأرض في حي جباليا شمال غزة، حيث تم انتشال جثث خمسة مختطفين إسرائيليين من داخله، وكان المقر الذي يضم طابقين بعمق عشرات الأمتار، بمثابة مقر القيادة الشمالية لحماس في قطاع غزة.

وتمكن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الأخيرة من السيطرة على مخيم جباليا، ووقعت معارك ضارية في مخيم جباليا وضبط الجيش الإسرائيلي خلالها مئات الوسائل القتالية ومن خلال الاستعانة بمعلومات استخباراتية كشف الجيش الإسرائيلي عن شبكة أنفاق استراتيجية في شمال غزة.

ويتكون مقر القيادة تحت الأرض من طابقين، الأول بعمق 10 أمتار والثاني بعمق عشرات الأمتار، شبكة الأنفاق ضمت العديد من الفروع واستخدمت لإدارة القتال وانتقال المسلحين. وعثر داخل مقر القيادة على وسائل قتالية، بنية تحتية لإنتاج وسائل قتالية وغرف مكوث لحالات الطوارئ. وذكر بيان الجيش أن الشبكة كانت مرتبطة مع نفق وصل الى منزل قائدة الوحدة الشمالية أحمد غندور.

ومن خلال الاستعانة بمعلومات استخباراتية، قادتها الوحدة 504 في قسم الاستخبارات، عثر المقاتلون وانتشلوا جثامين مختطفين ومختطفات إسرئيليات من 7 أكتوبر، وأحضروهم للدفن في إسرائيل وهم: الرقيب أول زيف دادو، الرقيب رون شيرمان، العريف نيك بيزر، عيدن زكريا واليا توليدانو. وقد تم عرض النتائج على العائلات من قبل ممثلي الجيش الإسرائيلي. وفي نهاية المهمة دمرت القوات المقر تحت الأرض.