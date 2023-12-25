الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال القتال في غزة وحصيلة القتلى ترتفع إلى 156

وقال الجيش الإسرائيلي إن كلاهما قُتلا يوم الأحد، فيما أصيب جندي ثان من الكتيبة 50 بجروح خطيرة أيضا في نفس المعركة التي قتل فيها تامير.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، عن مقتل الرقيب الرئيسي. (احتياط) نيتاي ميسيلز، 30 عاماً، من اللواء 14 مدرع، من رحوفوت، والرقيب. راني تمير، 20 عاماً، من الكتيبة 50 في لواء ناحال، من جاني عام، لتصبح حصيلة القتلى منذ بدء العملية البرية 156.

وقال الجيش الإسرائيلي إن كلاهما قُتلا يوم الأحد، فيما أصيب جندي ثان من الكتيبة 50 بجروح خطيرة أيضا في نفس المعركة التي قتل فيها تامير.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أمس الأحد، مقتل الرائد أرييه رين، 39 عاما.

من جانب آخر كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس (الأحد)، عن المقر الرئيسي لحركة حماس والواقع تحت الأرض في حي جباليا شمال غزة، حيث تم انتشال جثث خمسة مختطفين إسرائيليين من داخله، وكان المقر الذي يضم طابقين بعمق عشرات الأمتار، بمثابة مقر القيادة الشمالية لحماس في قطاع غزة.