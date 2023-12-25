التغطية متواصلة| اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله وإغلاق الطرق والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية
أغلقت الطرق والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام حركة المرور المدنية صباح الاثنين حتى إشعار آخر، بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله
أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية ضد مواقع حزب الله في لبنان هذا الصباح وليلاً، ونشر لقطات مصورة، مؤكدا أن المواقع تشمل مباني عسكرية وبنية تحتية تابعة للجماعة، كما أغلقت الطرق والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام حركة المرور المدنية صباح الاثنين حتى إشعار آخر، بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.
وإلى ذلك، أعلن حزب الله، صباح الاثنين، مقتل أحد عناصره خلال تبادل إطلاق النار على طول الحدود، مما رفع الوضع إلى مستويات أعلى. وارتفع إجمالي عدد قتلى حزب الله الذين منذ بداية الحرب إلى 125.
🚨 صفارات الإنذار تدوي ثلاث مرات في أقل من نصف ساعة في البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة
إيران تنفي مسؤوليتها عن الهجوم بطائرة بدون طيار على ناقلة نفط بالقرب من الهند
نفت إيران مسؤوليتها عن هجوم بطائرة بدون طيار ألحق أضرارا بسفينة قبالة الساحل الهندي أمس السبت.
وردا على سؤال حول الهجوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن “الاتهام الأمريكي لا أساس له من الصحة”، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
الجيش الإسرائيلي : البحرية قصفت خلايا حماس على طول ساحل غزة التي هاجمت القوات الإسرائيلية
قال الجيش الإسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية قصفت عدة خلايا تابعة لحركة حماس تم تحديدها بالقرب من القوات البرية في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، ونشرت لقطات لقصف بحري على طول الساحل.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن البحرية قصفت عناصر حماس المختبئين في المباني القريبة من القوات البرية، وكذلك المواقع التي أطلق فيها مسلحون النار وأطلقوا قذائف الهاون على الجنود الإسرائيليين.
وفي الوقت نفسه، ضربت القوات الجوية وقتلت قائدا في حماس لم يذكر اسمه في منطقة خان يونس، حسبما يقول الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن عددا آخر من النشطاء الذين يحملون صاروخا قتلوا في غارة منفصلة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه في شمال غزة، قام اللواء 261 بشن غارة جوية على مبنى تم التعرف فيه على العديد من نشطاء حماس.
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