التغطية متواصلة| اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله وإغلاق الطرق والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي : البحرية قصفت خلايا حماس على طول ساحل غزة التي هاجمت القوات الإسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي إن البحرية الإسرائيلية قصفت عدة خلايا تابعة لحركة حماس تم تحديدها بالقرب من القوات البرية في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، ونشرت لقطات لقصف بحري على طول الساحل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن البحرية قصفت عناصر حماس المختبئين في المباني القريبة من القوات البرية، وكذلك المواقع التي أطلق فيها مسلحون النار وأطلقوا قذائف الهاون على الجنود الإسرائيليين.

وفي الوقت نفسه، ضربت القوات الجوية وقتلت قائدا في حماس لم يذكر اسمه في منطقة خان يونس، حسبما يقول الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن عددا آخر من النشطاء الذين يحملون صاروخا قتلوا في غارة منفصلة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه في شمال غزة، قام اللواء 261 بشن غارة جوية على مبنى تم التعرف فيه على العديد من نشطاء حماس.